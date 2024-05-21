金仁寶攻醫療有進展！總舵手許勝雄今攜中榮簽 MOU、將揭最新市況

金仁寶旗下「智慧醫療」布局傳再誒有新進展！金仁寶集團21日將與台中榮民總醫院締結更深入的合作，由於集團近年相當重視智慧醫療的佈局，因此集團董事長許勝雄今日也將親自出馬，代表集團與台中榮總院長陳適安就智慧醫療領域，簽署「合作備忘錄（MOU）」。而外界也關注雙方屆時所釋出的最新市況以及未來展望。

金仁寶集團布局智慧醫療多年，近期陸續開花結果。許勝雄日前指出，集團自2022年在疫情爆發後，營收受到一些影響，當年年營收也降至430億美元（約合新台幣逾1.2兆元），因此團隊為因應全球總體經濟結構的波動，也決心朝家電、綠能、零組件等全新領域積極發展，並憑藉旗下強大的研發實力，打造出各種較高毛利的創新應用產品，也加大包括精準醫療等市場的布局，甚至投入幹細胞研究。

仁寶總經理翁宗斌日前直言，集團旗下醫療事業的毛利率逐年成長，目前已經顯著優於PC，連帶讓淨利率在幾年內成長數倍，這不僅是受到集團持續多角化佈局的影響、也是近年朝毛利較高的智慧醫療領域，不斷衝刺帶來的結果；針對智慧醫療方面，他看好未來3年帶來的獲利，礽將不斷擴大、甚至有機會佔整體獲利的1成比重。

針對目前所佔營收占比？翁宗斌則坦言，探討營業額大多屬IT產業經營者所追求的，但醫療產業的投入相較之下是比較慢的，我們不會以大量售出當作基準，事實上因為醫療方面的毛利相對比較高，帶來的附加價值也比較高，因此目前細胞治療、醫療器材開發，在我們的智慧醫療佈局中，都已佔有相當重要的一席之地。