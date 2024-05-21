金仁寶攻醫療有進展！總舵手許勝雄今攜中榮簽 MOU、將揭最新市況
金仁寶旗下「智慧醫療」布局傳再誒有新進展！金仁寶集團21日將與台中榮民總醫院締結更深入的合作，由於集團近年相當重視智慧醫療的佈局，因此集團董事長許勝雄今日也將親自出馬，代表集團與台中榮總院長陳適安就智慧醫療領域，簽署「合作備忘錄（MOU）」。而外界也關注雙方屆時所釋出的最新市況以及未來展望。
金仁寶集團布局智慧醫療多年，近期陸續開花結果。許勝雄日前指出，集團自2022年在疫情爆發後，營收受到一些影響，當年年營收也降至430億美元（約合新台幣逾1.2兆元），因此團隊為因應全球總體經濟結構的波動，也決心朝家電、綠能、零組件等全新領域積極發展，並憑藉旗下強大的研發實力，打造出各種較高毛利的創新應用產品，也加大包括精準醫療等市場的布局，甚至投入幹細胞研究。
仁寶總經理翁宗斌日前直言，集團旗下醫療事業的毛利率逐年成長，目前已經顯著優於PC，連帶讓淨利率在幾年內成長數倍，這不僅是受到集團持續多角化佈局的影響、也是近年朝毛利較高的智慧醫療領域，不斷衝刺帶來的結果；針對智慧醫療方面，他看好未來3年帶來的獲利，礽將不斷擴大、甚至有機會佔整體獲利的1成比重。
針對目前所佔營收占比？翁宗斌則坦言，探討營業額大多屬IT產業經營者所追求的，但醫療產業的投入相較之下是比較慢的，我們不會以大量售出當作基準，事實上因為醫療方面的毛利相對比較高，帶來的附加價值也比較高，因此目前細胞治療、醫療器材開發，在我們的智慧醫療佈局中，都已佔有相當重要的一席之地。
事實上，金仁寶集團近年持續朝智慧醫療、AI PC市場邁進，隨著佈局逐漸成熟，更打造出「智慧醫療、遠距醫療、精準醫療、及預防醫療」等領域的落地場域，而今日集團董事長許勝雄出馬，帶領旗下三大智慧醫療子公司及其經營團隊（瑞寶生醫總經理林彥良、承寶生技副總經理黃國珍、瑞河再生醫學博士郭永斌），親自前往台中榮總進行簽約，而外界也關注屆時董事長許勝雄對最新市況的看法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言