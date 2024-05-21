快訊

外送下一步／平台合併握有絕對議價權力 貿然提高抽成恐成三輸局面

車廂內一度漆黑！台電供電異常 高鐵4列車跳電停車、5列車延誤

中捷隨機砍人畫面曝！20歲男疑情緒失控持刀攻擊釀3傷 民眾浴血擒抱雨傘制伏

金仁寶攻醫療有進展！總舵手許勝雄今攜中榮簽 MOU、將揭最新市況

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
金仁寶集團董事長許勝雄。記者吳康瑋／攝影
金仁寶集團董事長許勝雄。記者吳康瑋／攝影

仁寶旗下「智慧醫療」布局傳再誒有新進展！金仁寶集團21日將與台中榮民總醫院締結更深入的合作，由於集團近年相當重視智慧醫療的佈局，因此集團董事長許勝雄今日也將親自出馬，代表集團與台中榮總院長陳適安就智慧醫療領域，簽署「合作備忘錄（MOU）」。而外界也關注雙方屆時所釋出的最新市況以及未來展望。

金仁寶集團布局智慧醫療多年，近期陸續開花結果。許勝雄日前指出，集團自2022年在疫情爆發後，營收受到一些影響，當年年營收也降至430億美元（約合新台幣逾1.2兆元），因此團隊為因應全球總體經濟結構的波動，也決心朝家電、綠能、零組件等全新領域積極發展，並憑藉旗下強大的研發實力，打造出各種較高毛利的創新應用產品，也加大包括精準醫療等市場的布局，甚至投入幹細胞研究。

仁寶總經理翁宗斌日前直言，集團旗下醫療事業的毛利率逐年成長，目前已經顯著優於PC，連帶讓淨利率在幾年內成長數倍，這不僅是受到集團持續多角化佈局的影響、也是近年朝毛利較高的智慧醫療領域，不斷衝刺帶來的結果；針對智慧醫療方面，他看好未來3年帶來的獲利，礽將不斷擴大、甚至有機會佔整體獲利的1成比重。

針對目前所佔營收占比？翁宗斌則坦言，探討營業額大多屬IT產業經營者所追求的，但醫療產業的投入相較之下是比較慢的，我們不會以大量售出當作基準，事實上因為醫療方面的毛利相對比較高，帶來的附加價值也比較高，因此目前細胞治療、醫療器材開發，在我們的智慧醫療佈局中，都已佔有相當重要的一席之地。

事實上，金仁寶集團近年持續朝智慧醫療、AI PC市場邁進，隨著佈局逐漸成熟，更打造出「智慧醫療、遠距醫療、精準醫療、及預防醫療」等領域的落地場域，而今日集團董事長許勝雄出馬，帶領旗下三大智慧醫療子公司及其經營團隊（瑞寶生醫總經理林彥良、承寶生技副總經理黃國珍、瑞河再生醫學博士郭永斌），親自前往台中榮總進行簽約，而外界也關注屆時董事長許勝雄對最新市況的看法。

金仁寶集團董事長許勝雄。記者吳康瑋／攝影
金仁寶集團董事長許勝雄。記者吳康瑋／攝影
金仁寶集團董事長許勝雄。記者吳康瑋／攝影
金仁寶集團董事長許勝雄。記者吳康瑋／攝影
金仁寶集團董事長許勝雄。記者吳康瑋／攝影
金仁寶集團董事長許勝雄。記者吳康瑋／攝影
金仁寶集團董事長許勝雄。記者吳康瑋／攝影
金仁寶集團董事長許勝雄。記者吳康瑋／攝影
金仁寶集團董事長許勝雄。記者吳康瑋／攝影
金仁寶集團董事長許勝雄。記者吳康瑋／攝影

仁寶 台中榮總 許勝雄

延伸閱讀

仁寶下周交棒！ 董座許勝雄今將公開露面 在卸任前親揭未來展望

賴總統就職 許勝雄提出三個期許

第2季聯貸商機大爆發！仁寶為總部興建添柴火 與國巨共貢獻逾500億聯貸

飛澎湖一票難求！縣府爭取第3家航空 陳光復：年底可望簽MOU

相關新聞

金仁寶攻醫療有進展！總舵手許勝雄今攜中榮簽 MOU、將揭最新市況

金仁寶旗下「智慧醫療」布局傳再誒有新進展！金仁寶集團21日將與台中榮民總醫院締結更深入的合作，由於集團近年相當重視智慧醫...

英特爾Lunar Lake綁定記憶體 PC供應鏈哀聲四起

英特爾不讓高通專美於前，20日發布消息，預告次世代處理器Luna Lake上市時間提前，預計第3季度正式出貨，NPU算力...

英特爾Lunar Lake處理器訂第3季上市 AI PC處理器目標出貨4000萬個

英特爾今日宣布將於第3季起推出代號Lunar Lake的最新客戶端處理器，且獲20多家OEM支持推出的80多款全新筆記型...

仁寶下周交棒！ 董座許勝雄今將公開露面 在卸任前親揭未來展望

金仁寶集團旗下仁寶（2324）預計於5月31日召開股東常會，並全面進行董監改選，至於公司掌舵手許勝雄，不僅將卸下董事長一...

朋億股東常會通過去年配息案 每股配發20.86元 創歷年新高

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*（6613）今日舉行2024年股東常會，會中承認2023年度營業報告書、財務報表及和各...

便宜200美元！ 微軟、高通攜華碩6品牌推 Copilot+ PC

PC市場上的X86與Arm陣營的永恆戰役正在變化，過去十年是英特爾為首的X86家族壓倒性稱霸，但Arm正在反攻，除蘋果M...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。