雷虎科技五款無人機 完成送件將參與競標

國防部軍用商規無人機第一階段資格標20日截止送件，雷虎科技（8033）表示，此次共送出包括陸軍2公斤、海軍3公斤微型無人機在內等五款無人機參與競標，總經理蘇聖傑強調，公司已做好接單量產的準備。

中強光電（5371）20日也宣布，旗下子公司中光電智能機器人參與國防部微型無人機、監偵型無人機量產案投標，已分別通過國防部資格審查與實機驗測，拔得頭籌。

雷虎科技稍早公告，該公司微型無人機樣機已於5月2日及3日，分別於嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心及彰濱地區，完成國防部微型無人機（案號TD13001L133）全部52項測試，包含目視測試33項、性能測試19項。

國防部軍用商規無人機標案昨天截止送件，雷虎科技除了首批兩款微型無人機、監偵型無人機之外，包括陸軍目獲型無人機、戰術型無人機，以及海軍陸用型、艦載型中長程無人機，也陸續送出三款，合計共五款無人機參與競標。

軍用商規無人機第一階段資格標截止送件，後續邀標則採個別邀請符合資格的廠商投標，第二階段規格與價格標，將以最有利標方式辦理，預計最快第3季末決標，整體標案金額達71.29億元。

雷虎科技強調，已做好接單量產的準備，如果順利得標，最快今年底即可小量出貨。

雷虎科技累計前四月合併營收4.24億元、年增93.2%；而第1季稅後純益0.24億元，扭轉去年同期稅後虧損0.13億元表現、轉虧為盈，每股稅後純益0.17元，獲利為近十季以來高點。