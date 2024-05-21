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Check Point公布今年雲端安全事件增加 61%組織遭影響

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

AI驅動的網路安全業者Check Point Software公布《2024 年雲端安全報告》，今年的雲端安全事件急劇增加，有61%組織遭到影響，較 2023年的24%相比，年增154%，雲端威脅正變得日益複雜和頻繁。但儘管多數組織持續重視已知漏洞和惡意行為模式的威脅偵測和監控，只有 4%的組織表示其能輕鬆、快速地緩解風險，僅21%組織重視「預防」。

有高達96% 的受訪者擔心自己無法處理此類風險，與前幾年相比呈現明顯增長。91%受訪者對於激增且日趨複雜的網路威脅感到憂慮，包括未知風險和零時差攻擊等傳統安全工具無法偵測到的威脅。

Check Point 首席策略長Itai Greenberg表示，組織亟需將焦點轉向實施AI驅動的威脅防禦措施，透過採用整合的安全架構並增強協作式安全維運，針對新興威脅預先準備，確保更安全且韌性的雲端環境。

《2024 年雲端安全報告》由 Cybersecurity Insiders 於2024年4月，對北美、歐洲、亞太等地區的813名網路安全專家進行了調查。調查顯示，有91%的組織正優先以AI增強安全態勢，將焦點集中藉由AI進行主動威脅防禦。

而隨著企業將研發、服務、業務都放上雲端，對雲端安全整合的複雜性也是管理門檻。調查顯示，現在解決方案可望日益簡化，但54%受訪者仍在跨多雲環境中保持一致監管標準方面面臨挑戰。此外，有49%受訪者表示很難將雲端服務整合到傳統系統裡，有限的IT資源往往讓問題更加複雜。

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