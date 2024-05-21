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英特爾Lunar Lake綁定記憶體 PC供應鏈哀聲四起

經濟日報／ 王郁倫/台北即時報導
英特爾Lunar Lake處理器符合微軟對AI算力門檻要求，但綑綁記憶體規格，將記憶體封裝在處理器內。英特爾官方照片
英特爾Lunar Lake處理器符合微軟對AI算力門檻要求，但綑綁記憶體規格，將記憶體封裝在處理器內。英特爾官方照片

英特爾不讓高通專美於前，20日發布消息，預告次世代處理器Luna Lake上市時間提前，預計第3季度正式出貨，NPU算力高達45TOPS，唯獨業界不解的是，該晶片綑綁16及32GB記憶體，規格主導性抓在手上，打亂產業秩序，PC業者對此私下不滿。

英特爾預告最新PC處理器Lunar Lake將在第3季度出貨，趕上年底的返校及聖誕節商機，預計將有20家業者推出80款機種，預計今年Metro Lake及Lunar Lake合計將出貨4,000萬顆。但有別於上一代，Lumar Lake的封裝設計是把LPDDR5x 記憶體整合於單一封裝內，訴求低耗能。

Computex在即，微軟與高通攜手發表次世代AI PC「Copilot+ PC」，由於NPU算力符合微軟40TOPS要求，高通是目前唯一符合微軟AI PC標準的處理器平台，英特爾不讓市場流失，20日罕見預告其下一代Lunar Lake總算力超過100TOPS，其中NPU超過45TOPS，幾乎是前一代的3倍，而CPU及GPU和計算力超過60TOPS，成為微軟Copilot+ PC平台第二款合格處理器。

但要注意的是，根據英特爾規劃的新一代處理器Ultra 5/7/9規格，都綑綁記憶體在CPU一起出貨，其中高階Ultra 9綁32GB，Ultra 5及Ultra 7則有16GB及32GB版本，根據微軟建議，AI PC記憶體需達16GB以上，雖英特爾符合其定義，但限制了品牌廠商規格操作的空間，記憶體業者也沾不到邊。

白話的說，目前低階NB仍有8GB記憶體需求，而高階筆電也有更高於64GB記憶體的機種，但英特爾Lunar Lake限制了空間，在規劃高階或入門版都增加困難度。業界指出英特爾預告下一代Arrow Lake將沒有綁記憶體。

業者表示，過去跟記憶體商採購合約都為長約，將年度記憶體需求計算在內，如今英特爾單一平台綑綁記憶體銷售，改變產業生態，其次，過去品牌PC業者仍會針對自家產品線開發多樣組合（CPU＋記憶體＋SSD硬碟容量），如今被英特爾定義為「5款」筆電CPU＋記憶體規格，等同PC品牌自廢武功。

而隨英特爾提前推出Lunar Lake開戰，AMD的次世代代號Strix Point的AI處理器Ryzen系列將於第4季度登場，算力超過50TOPS，另外還有一款APU Strix Halo預計年底左右推出，算力超過60TOPS，成為AI算力巨獸。

有趣的是，雖英特爾目前上市機種算力不及微軟定義的AI PC 算力40TOPS，但卻在台北 AI 峰會上對次世代AI PC 算力需求提出了更高的定義：45 TOPS NPU 門檻，似是為自家Lunar Lake鋪路。

執行長Pat Gelsinger日前曾展示Lunar Lake 處理器效能，強調AI 總工作負載中有超過 100 TOPS 的算力，其中NPU貢獻45 TOPS，CPU內含Lion Cove 架構P-core 以及Skymont 架構E-core，和GPU合計提供60TOPS以上算力。這代表 Intel 晶片的 AI 性能較現在的產品將提升 3 倍以上，總和算力逾100 TOPS。

4G 英特爾 記憶體

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