便宜200美元！ 微軟、高通攜華碩6品牌推 Copilot+ PC

PC市場上的X86與Arm陣營的永恆戰役正在變化，過去十年是英特爾為首的X86家族壓倒性稱霸，但Arm正在反攻，除蘋果Mac市占壯大，高通與微軟20日攜手合作推出市場上NPU算力最高的Copilot+ PC（45TOPS），新平台Snapdragon X Elite電腦在6月18日開賣，號稱價格比市面上便宜200美元，Arm陣營氣勢正在快速抬頭。

今年全球AI PC預估銷量上看5,000萬台，Microsoft為跟Apple及Google的AI對抗，正在打造屬於自己的全新世代生態系，微軟為推動離線版Copilot功能，要求電腦NPU算力超過40TOPS，由於僅高通Snapdragon X Elite達該算力標準，微軟執行長 Satya Nadella 20日在華盛頓州雷德蒙德園區舉行活動中宣布，微軟所謂的「Copilot+」PC將正式登場，售價999美元起跳， 6月18日可謂微軟「Copilot+PC」起點。

第一波宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想和三星都將推出新品，華碩21日清晨也發表ASUS Vivobook S 15 (S5507)，以CPU＋NPU總算力達75TOPS為訴求，推出新品。

特別是，微軟強調高通AI PC平台比「市面上其他」AI PC便宜200美元起跳，現今市場上已經開賣的AI PC的機種為Intel及AMD等X86陣營PC，Intel代號Meteor Lake的Core Ultra系列處理器總算力34TOPS，但其中NPU算力為11TOPS，AMD代號Hawk Point的Ryzen 8040系列處理器其中NPU算力16TOPS，換言之，高通是目前唯一達標的CPU供應商，其NPU算力是市場對手的2~3倍。

微軟指出，搭載高通CPU的Copilot+ PC效率比MacBook Air高出58%，電池一次充電可提供長達22小時的離線影片播放或 15小時的連線網頁瀏覽。對於外界擔心的Arm架構軟體支援問題，微軟強調內建新模擬器Prism，無論本機或模擬應用程式都可以出色地運行。

蘋果將於6月發表威力更強大的AI晶片M4，而Google則發表Gemini超級AI，微軟則透過Copilot+反擊，並有別於過去的Wintel聯盟，改與低功耗高算力的高通合作，關鍵是NPU算力需達40TOPS以上。

外電指出，售價1,000美元以上的「Copilot+」PC預計6月18日開賣，從小畫家到視訊會議都導入AI功能，最矚目是「recall功能」可以追溯過去在電腦上的行動，類似過去歷史回溯的功能設定，讓你找回曾在電腦上瀏覽過的任何資訊。