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力積電股東會／總座表示迎接 AI 邊緣運算到來 WoW 未來商機看增

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

晶圓代工廠力積電（6770）21日召開年度股東常會，總經理謝再居表示，為了迎接未來AI趨勢到來，布局已久晶圓對晶圓堆疊（WoW）技術未來將有機會隨著特殊應用的邊緣運算，商機將可望擴大。

力積電今日股價以平盤開出後，便在平盤上下游走，隨著股東常會結束並釋出未來正面營運展望訊息，力積電股價開始小幅拉抬，目前暫時上漲0.39％至25.55元，盤中暫時守在季線之上。

力積電今日舉行股東常會並順利通過所有議案，針對近期營運表現狀況，謝再居表示，在疫情過後，終端應用市場反彈並不如預期的表現良好，且中國市場需求相當疲弱，客戶庫存調整期拉長，連帶影響到客戶下單信心，加上中國成熟成製程產能開出帶來的價格競爭影響，近期才開始讓報價逐步趨緩，目前僅記憶體相關代工需求回升。

面對中國成熟製程的挑戰，謝再居指出，力積電正持續調整產品線投資策略，並迎接離開中國生產的轉單客戶，並開拓BCD製程，以爭取電源管理IC、物聯網、AI、高速運算等相關商機。同時也擴大SLC NAND Flash、NOR Flash產能搶攻網通、行動通訊、PC周邊及物聯網市場。

隨著生成式AI應用逐步普及，謝再居表示，力積電開發的WoW技術已經準備多年，靜待未來AI應用從伺服器市場延伸到特殊應用的邊緣運算後，力積電將可望藉此進攻高頻寬低耗電的記憶體解決方案。

整體來看，謝再居預期，隨著客戶庫存調整逐步恢復正常，力積電調整及準備工作將於今年下半年到明年下半年開始逐步展現，且銅鑼廠產線在今年下半年開始提供業績成長新機會，預期營收將會逐漸回升。

力積 晶圓代工廠

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