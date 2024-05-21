朋億股東常會通過去年配息案 每股配發20.86元 創歷年新高

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*（6613）今日舉行2024年股東常會，會中承認2023年度營業報告書、財務報表及和各項討論事項，並承認通過2023年盈餘分配案。合計去年每股配息20.86元，為歷年新高。

朋億* 2023年全年合併營收達91.40億元，年增6.4％，受惠旗下半導體產業客戶保持良好設備拉貨進度，雖去年第4季受到台幣升值影響，但集團仍持續精進營運成本、費用管理等效益，挹注2023年全年歸屬母公司稅後純益仍達10.42億元，創歷年新高，年增30.8％，全年每股純益達14.95元，年增27.3％。

朋億*積極擴大垂直水平整合、多區業務接單布局，且於兩岸三地廠務領域站穩高度競爭利基，仍深化旗下高科技產業水、氣體、化學品製程供應系統高品質、高潔淨度與精確度等能力，有效滿足客戶需求，以區域分布來看，2023年中國、台灣、其他區域營收比重分別為58.50％、32.90％、8.60％，此外，朋億*持續優化整體訂單結構，並精進原料採購成本、加大控管管理費用等，挹注2023年全年整體毛利率、營業利益率分別攀升至25.44％、16.16％水準，較前一年度的22.37％、13.76％精進。

朋億*經全體出席股東通過2023年盈餘分配案，以每股面額5元之股數計算，2023年上半年配發每股3.43元現金股利（已於1月26日發放），2023年下半年配發每股7元現金股利，合計2023年配發每股10.43元現金股利，若還原以每股面額10元計算，2023年配發每股20.86元現金股利，並創歷年配息新高。