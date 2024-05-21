力積電產銷策略調整效益將現 今年營運逐步看升

力積電總經理謝再居今日主持股東常會表示，為順應市場競爭態勢，力積電已積極調整產銷策略，預期隨客戶庫存水位回到健康水準，加上銅鑼廠新業務機會展開，預期公司今年營收能夠逐步回升。

謝再居在報告力積電去年營運報告時表示，雖然AI市場火熱，但手機、電腦等兩帶市場衰退及庫存調整延長，影響相關周邊IC需求，如顯示器IC、電源管理IC、影像感測器等，致使2023年整體營收衰退42%至440億元，且因認列103億元閒置產能損失及銅鑼廠量產前開辦費用24億元，造成稅後虧損16億元。

謝再居說，疫後終端市場銷售疲弱及庫存調整延長，中國大陸經濟也未如預期反彈，加上地緣政治風險、通膨等不利因素，使成熟製程市場出現嚴峻殺價競爭，直到今年農曆年後才開始止穩，而記憶體代工價方面則有提升。為順應供應鏈效益及大陸競爭態勢，公司必須在產銷策略重新調整聚焦。

在邏輯代工業務上，力積電將專注在電源管理IC，研發方向上著重80nm及55nm的BCD製程，爭取IOT、AI、HPC、電動車等高成長市場使用機會；此外，作為業界唯一提供記憶體代工公司，目標逐漸擴大SLC NAND 產品線，包括網通、行動裝置 、IOT 及電腦周邊。至於8吋晶圓代工則將精進功率元件，並積極推展第三代半導體，盼滿足客戶多元需求。

迎接生成式AI浪潮，力積電開發WoW（Wafer-on-Wafer）晶片，未來隨著大型伺服器運算中心需求逐步拓展到邊緣運算小平台，該技術將是高頻寬、低耗電的最佳解決方案。謝再居表示，隨相關調整效益顯現、客戶庫存回到健康水準，加上銅鑼廠也有新業務機會，盼公司營收能逐漸回升。

力積電今日股東常會通過各項重要議案。力積電今日股價相對強勢 ，在股東常會結束後股價由黑翻紅，衝高至25..8元，上漲0.35元。