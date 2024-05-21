戴爾推出 Windows 11 AI PC 全方位組合

戴爾（DELL）21日宣布推出搭載高通Snapdragon X Elite與Snapdragon X Plus處理器的大量Windows 11 AI PC，進一步擴展其廣泛的AI PC與工作站產品組合。

戴爾表示，全新的裝置類型將改變AI PC體驗，他擁有卓越的效能和電池續航力、更高的生產力以及強大的安全性。新的筆記型電腦XPS 13、Inspiron 14 Plus、Inspiron 14 與 Latitude 7455，提供一系列款式選擇皆具備超凡速度與AI功能，以利於提升運算能力及簡化作業。

因此，無論是期盼能有更多時間可以投入策略性工作而非繁瑣代辦事務的商業專業人士，或是希望專注於學業而不受限於在書桌前的學生，戴爾都能滿足需求。

戴爾新款AI PC透過客製化整合的高通Oryon CPU、GPU和神經處理單元，在裝置上進行本機AI處理，提供突破性的電池續航力，此外，NPU的效能可達到每秒執行45兆次（TOPS）運算，可更有效率的執行AI作業。

戴爾XPS 13、Inspiron 14 Plus目前已開放預購，起價分別為1299美元與1,099美元，而Latitude 7455與Inspiron 14將在未來幾個月内推出。

戴爾表示，在NPU推出後，AI PC成為2024年的頭條新聞，我們在今年稍早已將其引進一般消費性、電競與商用裝置中。而現在，由Snapdragon驅動的戴爾Windows 11 AI PC可以提供更高等級的突破性AI體驗。