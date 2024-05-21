緯穎新植造林來了 獲中興大學支援、「碳權申請」有望

緯創（3231）旗下伺服器大廠緯穎（6669）秉持「釋放數位能量，點燃永續創新」的企業願景，致力於發展資料中心業務的同時，亦積極投入環境永續與社會共好。而面對全球氣候劇烈變遷、企業節能減碳等重要課題，緯穎21日正式宣布，將攜手中興大學打造一塊「新植造林碳權實驗場域」，並已選定旗下租賃的一塊位於桃園地區、總面積大約0.8公頃的土地，作為此次實驗起始點。

緯穎指出，這是科技業中第一個產學合作的綠色碳權實驗場域，並由緯穎同仁們帶著孩子們親子共同種樹，爲下一代的的自然碳匯及生物多樣性紮根。緯穎期望在這個場域，除了透過自然解方來固碳，也兼顧企業發展所需的碳權申請，同時為培育生物多樣性與環境永續教育埋下了種子，並實現聯合國永續發展目標（SDGs）中的第13項氣候行動、第15項保育陸域生態、第4項優質教育和第11項永續城鄉等目標。

據悉，碳匯（carbon sink）是可自大氣中吸收、儲存及固定包含二氧化碳在內之碳化合物的天然或人工「倉庫」，能降低大氣中的溫室氣體濃度，有助減緩氣候變遷。森林、海洋、濕地、土壤等均有此功能，又稱自然碳匯，在行政院國發會的2050年淨零排放路徑中被列為重要戰略，其重要性不言而喻。緯穎自2021年開啟「Ocean Hugs」計劃以來，致力於在台灣和海外廠區進行植樹造林，近期更完成澎湖杭灣10000棵魚附林及8000株珊瑚的復育行動，期望透過自然固碳的方式積極參與全球減碳行動。

本次緯穎與中興大學的產學合作計畫，選定緯穎在桃園地區租賃的 0.8公頃土地為起始點。在中興大學森林學系柳婉郁教授團隊的專業指導下，將種植近800棵樹木，其中包括固碳量高並可兼具生物多樣性的樹種，並將採用環境部已公開之「新植造林方法學」輔導緯穎進行森林碳匯的計算與碳權的申請，建構台灣科技業第一個產學合作的新植造林碳權實驗場域，打造「緯穎綠蔭天幕」，作為緯穎往後逐步擴大碳權申請的基礎。

「緯穎綠蔭天幕」挑選了適合獨角仙等昆蟲繁衍且具有高固碳能力的光臘樹及台灣欒樹等樹種，除了吸碳外亦可提供生物更多棲息空間，從而兼顧生物多樣性的保育。未來，也將與籌備中的緯穎永續基金會合作，期望「緯穎綠蔭天幕」能夠成為周邊小學與社區進行環境保育及生態教育的場域，並與相關單位開展系列的教育活動，也因著大自然的療癒力量, 幫助民眾身心平衡。

緯穎董事長洪麗寗表示，團隊持續實踐企業、環境與社會共好的理念，為生態與永續發展做出更多貢獻。植樹活動一直是我們永續發展中的重要行動。我們相信以植樹的自然解方，不僅能夠累積自然碳匯達到減碳的效益，對抗氣候變遷，亦能改善生態環境，豐富自然環境發展。

洪麗寗強調，我們很高興能與中興大學森林系團隊合作，不僅達到自然減碳、生物多樣性和永續教育等目標，更協助緯穎踏出碳權申請的第一步。這次的新植造林碳權實驗場域是一個起點，希望未來能逐步擴大範圍，成為推動環境保護和新植造林的典範。