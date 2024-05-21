宏碁攜手高通、微軟 發表全新 AI PC

PC品牌大廠宏碁（2353）21日發表首款Copilot+PC—Swift 14 AI筆記型電腦，攜手微軟與高通共創全新AI時代，一同於Windows 11上打造嶄新的使用者體驗及AI功能。Swift 14 AI具有多款機型，搭載Snapdragon X Elite或Snapdragon X Plus平台，採用全球最高運算速度之一的筆電NPU，能在裝置上實現AI功能。透過新升級的電腦智慧功能，亦能簡化日常工作，更有效地處理繁雜事務。

Swift 14 AI為宏碁旗下首款Copilot+ PC，採用輕薄鋁製機身設計，支援一系列優化的AI功能，能強化生產力並提供行動便攜性。此外，Swift 14 AI搭載Snapdragon X 系列平台，內建整合性NPU，提供每秒45兆次的運算力（TOPS），能帶來大幅躍進的性能、全天候電池續航力及全新AI體驗。

宏碁表示，Swift 14 AI支援Windows 11的次世代AI功能，包含回顧（Recall）、Cocreator、即時字幕（Live Captions）、全新Windows 工作室效果（Windows Studio Effects），以及自動超解析度（Auto Super Resolution），躋身Windows筆電中具備強大、智慧及低耗電功率的機型之一。

宏碁營運長高樹國表示，Swift 14 AI專為AI應用所打造，為宏碁Copilot+ PC產品線中的首發產品。次世代AI PC 的AI運算能力將大幅躍進，我們深信使用者會喜歡全新解鎖的使用體驗。

微軟裝置夥伴暨銷售事業副總裁Mark Linton分享，我們十分興奮與宏碁合作將AI技術導入其Windows PC產品線，包括輕薄筆電和電競產品。藉由我們的通力合作得以推出兼具高效且安全的電腦，以設計、性能及實惠價格，滿足廣大的使用者需求，同時兼顧永續性。

高通資深副總裁暨運算及遊戲部門總經理Kedar Kondap亦表示，Swift 14 AI是一款卓越的電腦裝置，將Snapdragon X Elite平台的強大功能、性能，以及智慧運算能力展露無遺，並搭載全球最高運算速度的筆電NPU以及高性能CPU核心，提供前所未有的嶄新AI技術，提升生產力和創造力，使宏碁Swift 14 AI撼動AI筆電市場。

Snapdragon X 系列處理器專為AI技術應用所打造，是現今同性質產品中為Windows打造的最強大、智慧，且低功耗的處理器之一。全新宏碁Swift 14 AI搭載高通Snapdragon X Elite處理器，在4奈米製程節點上，設置12個高性能CPU核心，並搭載3.8 TFLOPS的Adreno GPU和45 TOPS的Hexagon NPU。

Swift 14 AI支援全新回顧（Recall）功能，使用者只需描述記憶中的線索，即可不費吹灰之力地搜尋到曾在裝置上瀏覽過的任何文件；透過支援探索功能的時間表，輕鬆滾動時間軸即能返回先前使用過的應用程式、文件或訊息內容。

此外，具備即時翻譯功能的即時字幕（Live Captions） 可進行即時輔助字幕與字幕翻譯，不論是直播中的內容、或是已經預錄好的影片皆適用，且能將多達44種語言翻譯為英文。