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《投資應變錦囊》「點位顧慮」投資人如何長期投資成果可閃閃發亮

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
每月投資1萬元的投資不同指數的長期成果。（資料來源：臺灣指數公司、野村投信整理）
每月投資1萬元的投資不同指數的長期成果。（資料來源：臺灣指數公司、野村投信整理）

根據數據觀察，若景氣有改善，隨著利率不確定性下降後，美國通膨數據也持續放緩，2024年底之前，美國可望降息。上周三(美國時間5/15) 標普500指數再創歷史新高，激勵台股走揚，5月16日台股盤中高點21,515點再寫歷史新高，隨著台積電（2330）領漲，其他類股助攻，預計強勢高息類股可望維持上漲動能，可持續偏多操作或定期定額布局。

台股今年加權指數一路不斷創高，自3月21日站上2萬點至今，收盤價位於2萬點之上氣5月20日已達35個交易日，股市位居歷史高位讓投資人一則以喜一則以憂，尤其對於想進場或加碼的投資人遲遲買不下手，有些人「居高思危」選擇空手、甚至放空。究竟後市如何看？對於長期投資人而言較佳的配置方式為何？

野村投信投資策略部副總張繼文分析表示，台灣加權股價指數的「點位」並不是重點，因為若把已配發的股息權值還原後早已逾4萬點以上 ，投資台股是參與台灣企業長期獲利成長果實的最好辦法；即使期間可能受到景氣週期回落或外部事件(如2022年聯準會強升息抗通膨)而出現回檔修正，長期向上仍是台股的大趨勢，投資人千萬要「選對邊」，更不要「對著做」。對於現階段仍有「指數顧慮」、但又希望參與長期成長機會的投資人，不妨採用定期定額方式保持投資紀律。

張繼文指出，根據回測統計，假設每個月的月底定期定額投資台股標的1萬元，自2015年11月30日至2024年4月30日共計投入102萬元本金，若以市值型的加權指數為例，其市值將來到205.91萬元，總報酬達101.87%；若投資高股息ETF，以臺灣高股息指數為例，同期間投入本金市值來到200.61萬元、總報酬達96.78%，表現亦不俗。

然而，倘若選擇「動能」與「高息」雙指標嚴謹篩選成分股的臺灣趨勢動能高股息指數，同期間投入本金市值將達305.83萬元、換算總報酬達199.83%，成果幾乎等同定期定額大盤與一般高股息ETF的兩者總和，相當於用一份資金創造二份定期定額的投資成果。進一步觀察定期定額一、二、三、五年平均表現，臺灣趨勢動能高股息指數平均表現分別為20.52%、26.67%、36.88%與70.63%，正報酬機率分別為98.89%、100%、100%與100%，無論就平均表現或投資勝率，其成果可望比大盤與一般高股息指數更為升級。

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