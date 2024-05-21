仁寶下周交棒！ 董座許勝雄今將公開露面 在卸任前親揭未來展望
金仁寶集團旗下仁寶（2324）預計於5月31日召開股東常會，並全面進行董監改選，至於公司掌舵手許勝雄，不僅將卸下董事長一職，更甚至將更進一步的退出董事會，這也代表仁寶將正式完成世代交替，屆時交棒上任的新董事長，則將肩負重任，帶領眾人邁向全新的旅途。集團21日將與台中榮總簽訂合作備忘錄，許勝雄也將親自現身，外界關注他到時所釋出的最新展望。
仁寶今年訂於5月31日（下周）召開股東年度大會，並全面進行董監改選，而市場近日盛傳，屆時公司將出現成立40年以來最大的變革，許勝雄將退出董事會，交棒給現任副董事長陳瑞聰。據仁寶公布之董事提名名單，此次改選共提名15席董事候選人，而現任董座許勝雄確定不在名單內，外界猜測董座大位應該會由陳瑞聰接棒、至於總座之位則由伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）接下。
事實上，Auscom Engineering Inc.為仁寶在美佈局的主要海外子公司之一，該公司設立於美國德州內的奧斯汀地區，並且Auscom Engineering也是仁寶集團旗下，重要的筆記型電腦相關產品及組件等軟硬體的研發中心。據消息人士透露，這是創辦人許勝雄自己提出的交棒計畫，起心動念是考慮今年已81歲，下一次改選要3年後，故決今年展開接班傳承安排。
仁寶提名15席董事候選人中，包括10席董事、5席獨董，包括：董事陳瑞聰、董事金寶電子工業股份有限公司代表人陳威昌、董事台灣創業投資股份有限公司代表人柯長崎，董事許勝傑，董事許介立，董事斌寶投資股份有限公司代表人許吳椿，董事翁宗斌，董事許炯奇，董事伯納多羅（Anthony Peter Bonadero），董事彭聖華及獨董蔡篤恭、沈文忠、張立秋、洪水樹、黃姿婷。
對此，金仁寶集團預計於21日攜手臺中榮民總醫院，並就智慧醫療等布局，簽署一份「合作備忘錄」（MOU），屆時將由集團董事長許勝雄出馬，帶領旗下三大智慧醫療子公司及其經營團隊（瑞寶生醫總經理林彥良、承寶生技副總經理黃國珍、瑞河再生醫學博士郭永斌），親自前往台中榮總進行簽約，而外界也關注屆時董事長許勝雄對最新市況的看法。📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
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