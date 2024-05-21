興櫃公司業績說明會將於5月28日登場

配合興櫃公司4月底前已完成公布2023年度財務報告，櫃買中心將於5月28日下午2點假櫃買中心11樓舉辦以「興櫃新星」為主題的「2024年上半年度興櫃公司業績說明會」。透過此說明會，興櫃公司除能向投資大眾說明公司營運狀況及整體產業發展、傳達企業理念與經營方針外，並提供投資大眾與公司及時交流溝通之機會，歡迎投資人踴躍到櫃買中心網站報名參加(網址：https://www.tpex.org.tw/；「首頁&最新訊息&櫃買活動&報名活動」)。

這次說明會邀請3家各具特色的興櫃新星公司，分別為專注於乳酸菌研究及生產製造的生合（1295）、從事各式電漿設備研發、生產及銷售的暉盛（7730），以及從事模擬光源及半導體光電檢測儀器製造的光焱科技（7728）。

生合公司係乳酸菌開發及應用之專業廠商，產線已取得ISO22000、HACCP、HALAL、NSF-GMP等多項國際認證，2022年度及2023年合併營業收入分別為7億3,932萬元及8億2,330萬元，合併稅後淨利分別為9,252萬元及1億1,327萬元，每股盈餘分別為3元及3.67元。

暉盛以開發先進電漿技術及製作各式電漿設備為主軸，可針對各類材料進行表面清潔、改質、蝕刻及鑽孔製程，客戶領域涵蓋半導體、印刷電路板及光電等，2022年度及2023年度合併營業收入分別為8億957萬元及7億6,203萬元，合併稅後淨利分別為1億7,155萬元及1億3,326萬元，每股盈餘分別為6.24元及4.84元。

光焱科技核心技術包括人造模擬光源調控能力和光電轉換效率檢測技術，主要產品包含影像感測器晶片性能檢測、光學雷達晶片性能檢測、光感測器性能檢測、光伏器件光電轉換性能檢測等解決方案，以及各式半導體檢測領域所需之人造模擬調控光源，2022年及2023年合併營業收入分別為2億3,295萬元及3億3,373萬元，合併稅後淨利分別為5,082萬元及7,678萬元，每股盈餘分別為4.86元及6.62元。

這三家公司之產品及技術特色、營運現況及未來發展計畫將於說明會中有詳盡的介紹，投資人可把握機會至櫃買中心11樓親自聆聽，或至櫃買中心網站點閱觀看「興櫃公司業績說明會」線上直播，各場次簡報資料可於說明會前一營業日至活動網頁下載，另本次說明會之影音檔亦將於會後放置於櫃買中心網站影音專區(網址：https://www.tpex.org.tw/；「首頁&最新訊息&櫃買影音;法人說明會/業績發表會」)供投資人點閱觀看。

商品推薦