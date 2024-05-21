AI 伺服器代工廠第1季寫下好成績 員工分紅翻倍
雲端服務業者大買AI伺服器，讓AI伺服器代工廠包括廣達（2382）、緯穎（6669）、緯創（3231）都寫下歷年最旺首季，對員工分紅不手軟。包括英業達（2356）、仁寶（2324）在內等五大代工廠，第1季員工酬勞合計超過23億元，較去年同期的10.95億元成長近1.2倍，今年代工廠員工分紅可望大豐收。
AI需求率先回溫，讓代工廠第1季均寫下好成績。廣達單季毛利率達8.48%，營益率4.52%，寫同期新高，純益率也飆新高，每股大賺3.13元，創歷年來最旺首季。今年廣達第1季員工酬勞提列11.02億元，較去年同期的6.56億元大增68%。
仁寶第1季受惠產品組合優化、營運效率提升，毛利率衝上4.91%，改寫逾12年來單季新高，每股純益0.43元。第1季員工酬勞提列2.58億元，較去年同期的1.49億元大增73%。
緯創去年首季因稅前淨損，未提列員工酬勞，今年第1季受惠AI伺服器業務暢旺，加上認列大筆匯兌收益，每股純益1.24元，繳出歷年來最旺首季，單季員工酬勞也提列6.19億元。
緯創旗下伺服器代工廠緯穎首季員工酬勞達3.1億元，較去年同期的2.15億元大增44%。
英業達因出貨伺服器機架及組裝與測試產線（L10）比重增加，影響首季毛利，每股純益0.3元，提列員工酬勞金額仍較去年同期成長、達1億元，年增33.7%。📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
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