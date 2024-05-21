面板廠強攻車用 繳出不錯成績

面板報價漲勢由電視面板啟動，但進入障礙高、毛利率更佳的車用面板，才是友達（2409）、群創（3481）及彩晶（6116）等面板廠爭相搶攻的利基型市場，並且各自交出不錯的成績單。

友達董事長彭双浪表示，友達在次世代顯示技術、車用服務解決方案以及垂直場域事業等應用都交出亮眼成績，即使外在環境挑戰整大，車用營運仍帶進現金流入，幫助公司降低負債比率並改善財務體質。穩健的財務體質及充足的現金資源，讓友達有足夠的底氣，加速推動雙軸轉型。

友達去年來自車用服務解決方案的營收已超越430億元，年成長超過25%，展現出強勁的成長動能，可望成為友達在轉型路上重要的成長引擎。展望2024年，隨著BHTC併入友達集團，車用營收可望突破500億元大關。

群創董事長洪進揚指出，群創集團朝超越面板（More than Panel）價值轉型，攜手子公司CarUX布局智慧車用多年， 擁有Tier 1車廠一級供應鏈的前瞻研發技術與量產能力，以高度整合、高可靠性、高穩定性等多項創新解決方案，成為居全球汽車品牌大廠供應鏈，今年車用營收將挑戰500億元。

彩晶董事長焦佑麒認為，彩晶僅有一座5.3代TFT-LCD廠，月產能約14萬片玻璃基板，搭載100%自製彩色濾光片。展望2024年營運目標，以強化5.3代廠在各類尺寸產品的競爭優勢，發展觸控、防窺、低功耗整合技術，調整模組生產線；並衝刺中國大陸及海外車用市場顯示面板，提升附加價值。