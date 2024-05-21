集邦：國際運動賽事推升 TV 銷量 大尺寸面板續漲雙虎利多

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（20）日公布5月下旬最新面板報價，集邦研究副總范博毓表示，今年國際運動賽事將相繼登場，推升品牌廠主攻大尺寸電視產品，帶動大尺寸面板價格持續上揚；IT面板也因品牌客戶需求強，漲價有撐；僅50吋以下中小尺寸電視面板需求轉弱，但價格仍持平表現，有利面板雙虎營運改善。

昨天公布的報價內容，符合群創（3481）、友達（2409）先前所提，今年第一隻春燕由大尺寸電視面板捎來春訊，第二隻是車用面板，接下來觀察監視器第三隻燕子飛回來的跡象。

面板5月下旬報價

友達董事長彭双浪表示，首季是整體產業景氣最低點，然後逐步升溫，先是電視市場的復甦，接下來IT市場因A I PC的激勵，將帶動下半年IT的強勁需求。目前看到車用市場穩定；商業、工業用也正復甦。展望第2季，預估面板將呈價量俱揚走勢。

群創估計，第2季大尺寸面板出貨量季增約10%至13%，產品均價（ASP）季增5%；中小尺寸面板出貨量季減7%至9%。

范博毓指出，50吋以下中小尺寸電視面板5月需求放緩，反映出華南代理商與白牌市場需求鬆動；也與品牌客戶力推大尺寸產品有關。5月電視面板價格中，32吋、43吋及50吋轉為持平；55吋漲1美元；65吋與75吋上漲2美元；85吋則上漲4美元。

在桌上型監視器用面板方面，范博毓表示，因品牌客戶對於MNT面板需求仍在，加上面板廠欲拉抬價格，以延續價格漲勢與漲幅，加速扭轉MNT面板虧損的態勢，讓5月漲價有撐。估MNT面板價格，Open Cell面板因過去數月漲幅已大，5月約上漲0.5美元至0.6美元。面板模組中，21.5吋估漲0.5美元；23.8吋上漲0.6美元；27吋則估漲0.5美元。

NB面板第2季需求較首季的淡季顯著走高。范博毓指出，NB季增幅度仍低於原先預期，估落於10%以內，反映品牌客戶對未來終端需求的不確定性仍高，多數品牌客戶持抗拒漲價的態度。估5月的NB面板價格，僅HD TN機種面板因供給有限，以及來自新興市場需求較好，且價格偏低，有機會微幅上漲0.1美元。另FHD IPS機種則仍維持持平水準。



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