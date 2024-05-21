華碩新電競掌機 下月亮相

華碩（2357）新品一波接一波，除正式推出搭載高通（Qualcomm）Snapdragon X Elite的AI PC外，近期也公布電競掌機ROG Ally最新機型「ROG Ally X」，為升級更新版機種。據了解，新機的電池容量、記憶體都將較舊版擴大。華碩將於6月完整公開新機規格，隨著新品下半年上市，有望為華碩電競掌機產品線帶來新的營運動能。

華碩近期在ROG Global直播活動中，首次公布其電競掌機最新機型ROG Ally X。該機仍採用超微（AMD）Ryzen Z1 Extreme CPU，並維持7吋1,080p IPS螢幕，螢幕刷新率最高可達120Hz。

華碩將於6月台北國際電腦展期間公布ROG Ally X完整規格，業界預計，新機將於下半年開始銷售，而ROG Ally機種仍將在市面上銷售。

市場傳出，ROG Ally X電池壽命將顯著提升，較舊款機種電池容量增加三至四成，因應更大的電池，也讓新機機身配置重新設計，相較於舊款，重量小幅提升。

此外，華碩新款電競掌機ROG Ally X也傳出擴增更多的記憶體，將超出舊款的16GB RAM記憶體水準。至於儲存容量也可能進一步提升。在記憶體等諸多方面升級下，市場預計，ROG Ally X售價將高於舊款機種。

針對ROG Ally電競掌機產品線營收規劃，華碩共同執行長胡書賓曾表示，當初Ally推出時，預計一季度將為華碩帶來50億至100億元的營收規模，如今產品推出超過一年，逐漸進入穩定狀態，因此營收跟獲利相較初期會有一定程度下調。