快訊

賴總統兒子 昨天低調出席觀禮

「中華民國與中華人民共和國」 賴總統：互不隸屬

女警缺錢下海！身材火辣接客不斷 一周只上工1天兼差

華碩新電競掌機 下月亮相

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

華碩（2357）新品一波接一波，除正式推出搭載高通（Qualcomm）Snapdragon X Elite的AI PC外，近期也公布電競掌機ROG Ally最新機型「ROG Ally X」，為升級更新版機種。據了解，新機的電池容量、記憶體都將較舊版擴大。華碩將於6月完整公開新機規格，隨著新品下半年上市，有望為華碩電競掌機產品線帶來新的營運動能。

華碩近期在ROG Global直播活動中，首次公布其電競掌機最新機型ROG Ally X。該機仍採用超微（AMD）Ryzen Z1 Extreme CPU，並維持7吋1,080p IPS螢幕，螢幕刷新率最高可達120Hz。

華碩將於6月台北國際電腦展期間公布ROG Ally X完整規格，業界預計，新機將於下半年開始銷售，而ROG Ally機種仍將在市面上銷售。

市場傳出，ROG Ally X電池壽命將顯著提升，較舊款機種電池容量增加三至四成，因應更大的電池，也讓新機機身配置重新設計，相較於舊款，重量小幅提升。

此外，華碩新款電競掌機ROG Ally X也傳出擴增更多的記憶體，將超出舊款的16GB RAM記憶體水準。至於儲存容量也可能進一步提升。在記憶體等諸多方面升級下，市場預計，ROG Ally X售價將高於舊款機種。

針對ROG Ally電競掌機產品線營收規劃，華碩共同執行長胡書賓曾表示，當初Ally推出時，預計一季度將為華碩帶來50億至100億元的營收規模，如今產品推出超過一年，逐漸進入穩定狀態，因此營收跟獲利相較初期會有一定程度下調。

📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
📢 LINE免費貼圖來了！母親節獻愛必備 這Q版爽用180天、2款名牌貨都會動
📢 蘋果發表會懶人包／13吋iPad Air、iPad Pro升M4、Apple Pencil Pro不漲價
📢 M4版iPad Pro、iPad Air 6新舊價格比一比！這款竟便宜1500元
📢 官方認證！任天堂新一代Switch 2確定1年內亮相 粉絲快存錢
ROG 華碩 電競

延伸閱讀

華碩搶市 筆電導入陸製CPU 攜手陸企成立聯碩電腦

研華處分8百多張華碩 交易總金額逾3.5億元

華碩4月營收 下滑16%

宏碁、華碩 認購風光

相關新聞

華碩推 AI PC 搭載高通處理器 鎖定高階市場將掀換機潮

華碩今（21）日舉行新品線上發表會，亮相旗下首款搭載高通Snapdragon X Elite處理器及AI引擎的新世代AI...

華碩新電競掌機 下月亮相

華碩新品一波接一波，除正式推出搭載高通（Qualcomm）Snapdragon X Elite的AI PC外，近期也公布...

AI 伺服器代工廠第1季寫下好成績 員工分紅翻倍

雲端服務業者大買AI伺服器，讓AI伺服器代工廠包括廣達、緯穎、緯創都寫下歷年最旺首季，對員工分紅不手軟。包括英業達、仁寶...

集邦：國際運動賽事推升 TV 銷量 大尺寸面板續漲雙虎利多

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（20）日公布5月下旬最新面板報價，集邦研究副總范博毓表示，今年國際運動賽事將...

面板廠強攻車用 繳出不錯成績

面板報價漲勢由電視面板啟動，但進入障礙高、毛利率更佳的車用面板，才是友達、群創及彩晶等面板廠爭相搶攻的利基型市場，並且各...

陸若解禁虛擬幣對板卡廠影響有多大？神助攻這些台廠

加密貨幣媒體CoinPedia、知名加密社群BitcoinLFG近期透露，以對加密貨幣採取強硬立場而聞名的中國大陸，似乎很快就會重新考慮放寬對比特幣的禁令。這一消息恰逢香港在接受比特幣方面邁出了重大一步，包括香港已經批准了比特幣現貨ETF。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。