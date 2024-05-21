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華碩推 AI PC 搭載高通處理器 鎖定高階市場將掀換機潮

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
華碩舉行新品發表會，華碩共同執行長許先越（右）、全球區產品行銷經理Kevin Wang出席。華碩／提供
華碩舉行新品發表會，華碩共同執行長許先越（右）、全球區產品行銷經理Kevin Wang出席。華碩／提供

華碩（2357）今（21）日舉行新品線上發表會，亮相旗下首款搭載高通Snapdragon X Elite處理器及AI引擎的新世代AI PC，新機NPU具備45 TOPS，總算力高達75 TOPS，為搭載最新Windows AI功能與華碩獨家AI應用程式的Copilot+PC，是華碩至今TOPS算力最強的AI PC，代表AI PC正式從AI-ready時代走向真AI PC階段。

華碩緊跟微軟Build開發者大會之後，舉行《Next Level. AI Incredible.》線上發表會，推出ASUS Vivobook S 15（S5507）。該機是華碩首款導入最新Windows AI功能的Copilot+PC，Snapdragon X Elite處理器內建Qualcomm Hexagon NPU可在裝置端進行高速AI處理，節省能源、確保資料安全。

華碩推出最強AI PC
華碩推出最強AI PC

英特爾、超微先前針對AI推出的CPU，雖然內建專為AI加速的NPU，在英特爾定義裡可稱為AI PC，但未達微軟對AI PC最低要求TOPS算力達40的水準，因此多數品牌商對於先前推出的AI PC，僅稱為具備AI-ready能力。

華碩推出的新款AI PC，NPU具備45 TOPS，總算力高達75 TOPS，是旗下第一款符合微軟對AI PC嚴格定義的機種。華碩新款AI PC將於21日中午展開預購，售價49,900元，鎖定高階市場需求。

在微軟更新作業系統加持下，ASUS Vivobook S 15整合多項先進功能，包括「即時字幕」在通訊時將語音即時轉為英文字幕；全新Cocreator支援NPU應用，輸入文字或圖片指定即可生成各式圖像；「回顧」功能只需輸入關鍵字，即時查找資料。

華碩表示，新一代支援AI的增強功能包括可強化燈光及背景模糊效果的「Windows Studio Effects」、ASUS AiSense紅外線攝影機的偵測功能實現智能調光。

值得一提的是，據了解，微軟新增的「回顧」和Cocreator以及windows studio effects、自動超解析度等新功能，將優先支援搭配高通CPU的AI PC機種，至於內建英特爾及超微的NB則暫未支援。

此外，新品將於6月台北國際電腦展現身，華碩也將在電腦展期間發布全新系列AI PC，為下半年成長預作準備。

華碩設定今年下半年開啟長期成長周期，華碩共同執行長胡書賓樂觀新機動能，他分析，雖仍要看大環境政經因素，但包含AI PC、Windows的更新、傳統PC換機潮的時間也快到了，這是產業面正向因素，下半年可以期待。


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