中華電信強固網路韌性 發展高、中、低軌衛星

中華電信在甫出爐的股東會年報指出，作為海島型國家，衛星是台灣連接世界的關鍵基礎設施，因此中華電規劃高、中、低多重軌道衛星發展策略以強固網路韌性。

中華電信在股東會年報指出，面對全球對網路韌性的要求漸增，以及低軌衛星的商業應用普及，中華電信以衛星技術優勢，於去年取得OneWeb台灣低軌衛星獨家代理合約，強化台灣的整體網路韌性，也引領台灣進入低軌衛星應用的新紀元。

中華電規劃高、中、低多重軌道衛星發展策略以強固網路韌性，目前擁有高軌道自主操控衛星ST-2，並正研製下一代接續自主衛星，同時也與國際高軌衛星業者合作，進一步提升服務能量；在中低軌衛星部分，正引進國際主要中低軌衛星服務，整合現有高軌衛星及與地面網路互補，提供多元多重的韌性網路解決方案。

中華電表示，於民國112年11月15日與EutelsatOneWeb簽署低軌衛星服務獨家代理契約，並於去年12月取得數位發展部衛星固定通信用無線電頻率核配資格，配合數位發展部驗證計畫，布建衛星終端設備站點hot spot，以及於國內離島、偏遠地區、重要行動通訊節點等地的行動通訊基地台，建立與核心網路連線所需的衛星後傳鏈路（backhaul）。

中華電強調，衛星通訊與地面通訊是互補而非替代，有助於服務涵蓋擴大及網路韌性提升，中華電將持續整合多重網路備援，為政府、企業及個人提供可靠的數位韌性解決方案。

中華電指出，積極投入研發能量，藉由自主創新研發、國內外技術引進及產官學研合作，發展B5G、低軌衛星網路、開放式全光網路、雲端運算、智慧聯網、元宇宙、人工智慧、區塊鏈與NFT、資通安全及ESG節能等前瞻技術及應用，去年度母公司與子公司投入研發經費合計為新台幣38.9億元，約是合併營業收入的1.74%。

展望後續，中華電指出，未來研發計畫及113年度的研發費用預計投入25.79億元，用於發展包括低軌衛星在內的前瞻雲網整合技術及多元資通訊應用服務。