網龍回合制手遊《飄流幻境M》 今夏登陸 Steam 平台

遊戲研發商網龍（3083）旗下廣受玩家喜愛的2D MMORPG回合制手遊《飄流幻境M》於20日宣布，將於今夏正式登陸Steam平台，屆時將實現與iOS、Android、PC跨平台互通，並推出慶祝活動「願望清單數達標好禮全服送」。此外，官方團隊正厲兵秣馬、全力準備先前已公開的全新資料片「闇龍之章」，期待為玩家們帶來更多的冒險夥伴和無限的遊戲樂趣。

為慶祝遊戲於Steam平台上架，官方特別推出了「願望清單數達標好禮全服送」預熱活動，只需在Steam商店中打開《飄流幻境M》的頁面，將遊戲加入Steam願望清單即可。當願望清單中的加入人數達到指定數量後，所有玩家們都將獲得「暗夜貴族羽翼」等相應豪華虛寶獎勵。