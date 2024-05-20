佳世達營業報告書出爐 持續聚焦四大營運方向

佳世達（2352）營業報告書出爐，董事長陳其宏表示，佳世達的價值轉型已進入第二樂章，佳世達打造的大艦隊資源平台，也積極發揮對集團、對台灣產業的正面影響力，展望2024年，他說，經濟環境的不確定性因素雖未完全消除，但已逐漸恢復平穩，佳世達將繼續聚焦優化現有事業經營、快速擴大醫療事業等四大營運方向，期盼更上層樓。

佳世達將於5月29日舉行股東會，回顧去年，陳其宏表示，2023年全球經濟環境仍籠罩在戰爭、通膨、升息、銀行及房產債務等重重挑戰下，佳世達的合併營收為2,036億元，較前一年度減少15%，但由於多年來布局醫療並健康成長，醫療事業較前一年度交出成長20%的成績單，佳世達整體合併營收維持在2,000億元以上的水準。獲利方面，合併營業利益50.11億元，合併稅後盈餘45.16億元，其中歸屬於母公司業主之淨利為29.76億元，每股稅後盈餘1.51元。

佳世達朝「2027年高附加價值事業獲利過半」目標邁進，2023年在大環境的不利因素下，仍積極精實聚焦，擴大高毛利事業，全年平均毛利率以16.2%創下20年新高紀錄。

精實聚焦方面，陳其宏指出，我們處分非核心事業並進行組織優化，讓資源更聚焦在四大事業方向。2023年進行星益欣四合一、Brainstorm移轉至邁達特、明基醫（4116）合併凱圖，協助子公司集中資源以擴大產品和通路的綜效，增進對顧客服務的效能。

擴大高毛利事業方面，他說，我們致力於擴大高毛利產品和高毛利事業的貢獻，2023年醫療事業營收突破246億元，較前一年度成長約20%，占佳世達營收12%，智慧解決方案營收比重16%，網通事業營收比重則為14%，加計資訊高附加價值產品線後，高毛利新事業共約占五成。顯示器事業在調節庫存以回應供需變化的同時，更積極深耕高階機種，為市場復甦做準備。

展望2024年，陳其宏表示，經濟環境的不確定性因素雖未完全消除，但已逐漸恢復平穩，佳世達將繼續聚焦四大營運方向，期盼更上層樓，為公司創造長期價值。

一、優化現有事業經營：顯示器與投影機均將持續鞏固全球前兩名的領先地位，顯示器持續朝高階、高單價、專業顯示器及醫療顯示器發展，投影機朝向高階、高解析度與高價值應用布局。

二、快速擴大醫療事業：明基醫院持續以打造中國最好的民營醫院為目標，今年積極推動香港上市計畫，透過多元籌資管道以支持醫院事業的快速增長。在「醫材醫藥雙引擎」的策略方面，醫療器材深耕技術創新，強化優質具差異化的血液透析產品、超音波、口掃機、數位牙科、手術室設備等，並積極拓展到東南亞等海外通路；醫藥通路注重樂齡市場的需求，將佳世達創新科技實力結合合作夥伴的藥學專業，為民眾打造更全方位的健康照護體系。

三、加速解決方案開發：佳世達完善IT（資訊技術）和營運技術（OT）布局，打造OMO全通路的服務，朝全方位軟硬體服務系統整合供應商方向發展，以符合不同垂直市場需求。在雲地整合、資安、AI運算、新能源、智動化、新基礎建設的浪潮下，協助顧客打造AI運算環境以積極實現數位轉型。

四、布局網路通訊事業：網路是數位環境最核心的基礎建設，看好網路通訊在科技生活益顯重要，藉由明泰（3380）、仲琦（2419）、互動（6486）等子公司，打造融合有線無線網路的全方位寬頻服務。除擴大電信市場供應外，拓展5G商機，並布局低軌衛星與太空商機，提供無縫接軌且快速的全方位寬頻服務。