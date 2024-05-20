集邦：大尺寸電視及監視器面板5月下旬報價續漲

集邦科技（TrendForce）20日公布5月下旬面板報價，TrendForce研究副總范博毓表示，電視面板備貨動能放緩，大尺寸電視面板價格續漲，而中尺寸以下電視面板需求減弱。IT品牌需求推升監視器面板漲價有撐。

范博毓指出，5月以來可以觀察到電視面板備貨動能開始出現些許減弱的跡象，其中又以50吋以下的中小尺寸電視面板需求減弱較為明顯，一方面反映出華南代理商與白牌市場需求鬆動的影響，另一方面也反映近期品牌客戶仍多著墨在大尺寸產品需求上。因為需求的變動，整體面板價格上漲的空間開始收斂，因此面板廠是否持續按需生產，開始積極調整稼動率來支撐面板價格的走勢，將是近期觀察重點。以5月的電視面板價格漲幅來看，預期32吋，43吋，50吋轉為持平態勢，55吋上漲1美元，大尺寸部分產品價格也出現收斂，65吋與75吋僅上漲2美元，85吋則維持上漲4美元的水準。

在監視器用面板方面，范博毓表示，因品牌客戶對於MNT面板需求仍在，加上面板廠亟欲拉抬面板價格，冀望能延續價格的漲勢與漲幅，盡快扭轉MNT面板虧損的態勢，因此面板廠對於5月份的面板價格漲勢仍採較積極態度。目前預期5月的MNT面板價格，Open Cell面板因為過去幾個月漲幅已大，5月份預計將上漲0.5~0.6美元，面板模組中，21.5吋預計上漲0.5美元，23.8吋預計上漲0.6美元，27吋則估上漲0.5美元。

他說，NB面板進入第2季後，面板需求相較第1季的淡季開始明顯上揚，但是季增幅度低於原先預期，可能落於10%以內，也反映品牌客戶對未來終端需求的不確定性仍高，大部分品牌客戶對面板價格上漲多半仍採較抗拒的態度。面板廠也因需求增長幅度不如預期，導致對於面板價格策略不易形成默契。目前預期5月的NB面板價格，僅HD TN機種面板因供給有限，以及來自新興市場需求較好，且價格偏低，有機會微幅上漲0.1美元。FHD IPS機種則仍維持持平水準，暫時仍見不到上漲趨勢。