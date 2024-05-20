誠美材：第2季本業有機會轉盈 降低電視偏光片比重

偏光片廠誠美材料代理總經理連巍鐘今天表示，今年第1季本業虧損縮小，因新客戶、新產品增加，第2季本業有機會轉虧為盈，新增的產品現階段主要為資訊電子產品。

誠美材料公布，第1季營業損失新台幣8675.9萬元，有業外收益挹注，淨利歸屬於母公司業主342.8萬元，每股基本盈餘0.01元。

誠美材料今天舉行法人說明會，連巍鐘強調，除台灣的友達、群創、彩晶等面板廠之外，在客戶分散原則下，日本、韓國、中國面板廠也都是客戶。

誠美材料營運長宋妍儀說明，第1季電視用偏光片占整體營收約50%，隨著面板廠降低電視面板比重，第2季電視用偏光片占比可望降至40%至30%，資訊電子產品應用的偏光片比重將明顯增加。

宋妍儀指出，提高車載、有機發光二極體（OLED）、微發光二極體（Micro LED）應用產品等高質化產品比重，以增加毛利，其中車載產品目前占營收約3%至5%，盼年底提高至15%。

她說，今年第2季電動車市場稍有停滯，盼中國發行長債除刺激房市需求，也進一步帶動電動車市場。

另外，OLED手機產品已出貨，IT產品送樣認證中，預計2025年出貨。

誠美材跨入半導體供應鏈，與化學廠合作轉投資，做半導體溶劑，因屬必需品，看好未來市場，今年第1季已貢獻營收。

至於下半年舉行的巴黎奧運，誠美材評估，每一運動賽事約可增8%至10%出貨量，今年奧運帶動的出貨已於第1季底至第2季拉貨；盼中國長債帶動房市，美國整體需求正向。

誠美材認為，今年下半年面板產業供需相對理性，中國占60%至70%，只要大面板廠克制，能夠做到為需求而生產，不單為提升稼動率而生產，就不至於把價格弄壞，更何況已有幾家面板廠關廠，如夏普的堺10代線，後續將觀察樂金顯示器的廣州廠動向。

誠美材目前稼動率7至8成，下半年有機會提升到9成，主因新客戶開花結果，產品高質化轉型也會消耗產能。

誠美材今年1月29日宣布以每股30元價格，向關係人新應材股份有限公司以3.08億元取得歐普仕化學科技股份有限公司33.7%股權案，有兩席董事，目前並無增加持股打算。