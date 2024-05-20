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晟銘電搶搭 GB200 商機 下半年 AI 機殼放量出貨

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
晟銘電自研水冷散熱機殼解決方案。照片提供/晟銘電
晟銘電自研水冷散熱機殼解決方案。照片提供/晟銘電

伺服器機殼廠晟銘電（3013）受惠主要客戶廣達即將於下半年開始出貨搭載輝達（Nvidia）GB200晶片的AI伺服器，預估營運表現有望逐季走升，下半年優於上半年，明年則因泰國新廠加入生產行列，營運將更勝今年。

國內法人近期出具最新報告指出，晟銘電目前左擁廣達（2382）、右抱緯穎（6669）的AI伺服器機殼訂單，訂單量趨勢樂觀，加上該公司擁有機櫃大型沖壓設備，而且正在自研水冷散熱解決方案，接單競爭力正與日俱增。

針對今年營運布局，晟銘電指出，由於新一代AI伺服器必須搭載水冷散熱，對機殼的品質要求也日益嚴苛，因此公司將持續投資800噸大型沖壓設備，使用連續模組生產，以降低成本、提高品質；同時也正在研發液冷機櫃、分歧管、CDU等關鍵零組件，提供客戶更完整的解決方案，預估將成為公司明年營運成長的關鍵動能。

晟銘電今年4月營收8.23億元，月增40.2%、年增79.9%，單月營收創17個月以來新高，業績表現不俗。晟銘電表示，近期營收大幅成長，主要來自客戶需求增加所致，預料下半年營運表現將比上半年更加樂觀。

據悉，晟銘電營收結構中，約有九成來自伺服器機殼，主要台系客戶為廣達、緯穎、技嘉（2376）等；其中，由於廣達已接獲大型雲端服務供應商（CSP）的AI伺服器訂單，並預計下半年開始陸續出貨，因此晟銘電也必須提前出貨機殼與相關零組件，進而推升營運表現向上。

至於產能規劃方面，晟銘電目前主要生產基地位於中國大陸東莞、寧波，而台灣中壢廠則是負責研發打樣與客製化服務。此外，為因應AI伺服器市場需求高漲，晟銘電已計畫在泰國興蓋6.9萬平方米生產基地，估計今年底完工試產，明年將正式加入生產行列，屆時估泰國廠將佔晟銘電總產能三分之一。

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