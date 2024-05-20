安鈦克推出台灣掌上新機 重塑遊戲與工作生活新標竿

安鈦克（6276）20日宣布跨入掌上遊戲機PC產業，推出最新力作Antec Core HS。這款掌上高性能遊戲PC，將重新定義掌上機運算體驗，其搭載全尺寸滑蓋鍵盤、全功能Windows 11作業系統，電池續航力高、強大運算處理能力，加上高解析度螢幕和優質立體音效，呈現安鈦克致力提升用戶與科技互動的最新成果。

安鈦克表示，Antec Core HS以迎合現今追求動態生活方式的用戶需求為主，提供高性能與便攜性兼具的裝置，是遊戲玩家、專業人士和數位愛好者的優質選擇。此外，Antec Core HS能完美運行各種遊戲模擬器，適合喜愛經典及最新遊戲的用戶，這種多功能性確保用戶隨時隨地盡情享受遊戲樂趣，真正體驗現代技術所能帶來的自由。

這次安鈦克首度與Ayaneo合作推出掌上新機，公司表示，Antec與Ayaneo在 Antec Core HS 上的合作代表著兩家公司在技術實力和設計方面的戰略性結合，創新設計並推動掌上PC跨越新界線。

安鈦克表示，發展過程中，發現Ayaneo 專注於掌上遊戲領域，與Antec開發新產品理念十分契合，因此結合 Ayaneo 深受玩家喜愛的產品豐富經驗後，以高品質與高性能為目標，開發出 Antec Core HS產品。讓Antec Core HS不僅僅是一個工具，對數位科技有高度需求的用戶而言，Antec Core HS為其不可或缺的個人助理。