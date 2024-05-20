美超微梁見後5月31日搶先露面！攜旗下「最新解決方案」登電腦展

伺服器和儲存供應大廠美超微電腦 (Supermicro) 創辦人暨總裁梁見後20日宣布，將於5月31日率先召開台北電腦展前的重要說明會，據悉，屆時將由梁見後本人現身，替大家介紹今年美超微帶來的各項最新技術發展重點，吸引大眾關注。

美超微創辦人暨執行長梁見後將於會中介紹美超微今年最新的「機櫃級隨插即用解決方案」，其中也包含「液冷、及為AI、雲端和邊緣運算提升效率和最佳化效能的伺服器解決方案」，此外，他也將分享美超微今年於多元應用領域，所投入的各項創新研發的最新進展，不過此次演說的實際內容，將於6月5日台北電腦展開幕後，大眾才能實際一覽全貌，因此各界仍須耐心等待。

據悉，台北國際電腦展Computex是全球領先的AIoT和新創產業展覽，今年將於6月4日至6月7日在南港展覽館1館及2館辦理。現場也會邀請國際AI專家深入探討AI應用布局與關鍵硬體創新兩大核心面向，Forum活動將於6月5日於南港展覽館2館7樓星光會議室登場，現場也將以「Let’s Talk Generative AI（生成式AI新賽局）」為主題，進行深入探討。