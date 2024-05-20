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美超微梁見後5月31日搶先露面！攜旗下「最新解決方案」登電腦展

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
左起美超微創辦人梁見後、輝達創辦人黃仁勳。記者吳康瑋／攝影
左起美超微創辦人梁見後、輝達創辦人黃仁勳。記者吳康瑋／攝影

伺服器和儲存供應大廠美超微電腦 (Supermicro) 創辦人暨總裁梁見後20日宣布，將於5月31日率先召開台北電腦展前的重要說明會，據悉，屆時將由梁見後本人現身，替大家介紹今年美超微帶來的各項最新技術發展重點，吸引大眾關注。

美超微創辦人暨執行長梁見後將於會中介紹美超微今年最新的「機櫃級隨插即用解決方案」，其中也包含「液冷、及為AI、雲端和邊緣運算提升效率和最佳化效能的伺服器解決方案」，此外，他也將分享美超微今年於多元應用領域，所投入的各項創新研發的最新進展，不過此次演說的實際內容，將於6月5日台北電腦展開幕後，大眾才能實際一覽全貌，因此各界仍須耐心等待。

據悉，台北國際電腦展Computex是全球領先的AIoT和新創產業展覽，今年將於6月4日至6月7日在南港展覽館1館及2館辦理。現場也會邀請國際AI專家深入探討AI應用布局與關鍵硬體創新兩大核心面向，Forum活動將於6月5日於南港展覽館2館7樓星光會議室登場，現場也將以「Let’s Talk Generative AI（生成式AI新賽局）」為主題，進行深入探討。

事實上，台北電腦展（Computex）是全球「AIoT」和新創產業領域的最領先的展覽，而將邀請國際AI專家深入探討AI應用布局與關鍵硬體創新兩大核心面向，其中，包括超微總裁蘇姿丰、晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、美超微總裁梁見後、鴻海董事長劉揚偉等大咖齊聚將成為全球科技產業絕對不能漏看的首要重點。

美超微電腦。記者吳康瑋／攝影
美超微電腦。記者吳康瑋／攝影

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