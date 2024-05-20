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AI 代工廠再+1！仁寶最新 AI 伺服器將於電腦展首度曝光

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
仁寶電腦。記者吳康瑋／攝影
仁寶電腦。記者吳康瑋／攝影

AI布局不落人後！代工大廠仁寶（2324）20日宣布，隨著台北國際電腦展即將登場，旗下伺服器團隊也將在現場首度公開旗下最新的 AI/GPU/計算產品，並重申，團隊在AI技術及產品的發展，絕對不落人後。隨著消息一出，立刻引發市場關注，由於過去一年較多聽到的AI伺服器產品佈局，多以廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）為主，因此仁寶這次宣布參戰，也引起外界熱議。

據悉，台北國際電腦展Computex是全球領先的AIoT和新創產業展覽，今年將於6月4日至6月7日在南港展覽館1館及2館辦理。現場也會邀請國際AI專家深入探討AI應用布局與關鍵硬體創新兩大核心面向，Forum活動將於6月5日於南港展覽館2館7樓星光會議室登場，現場也將以「Let’s Talk Generative AI（生成式AI新賽局）」為主題，進行深入探討。

事實上，台北電腦展（Computex）是全球「AIoT」和新創產業領域的最領先的展覽，而將邀請國際AI專家深入探討AI應用布局與關鍵硬體創新兩大核心面向，其中，包括超微總裁蘇姿丰、晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、美超微總裁梁見後、鴻海（2317）董事長劉揚偉等大咖齊聚將成為全球科技產業絕對不能漏看的首要重點。

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