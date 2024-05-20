電信業指引 NCC新增簡訊風險管理措施防詐團濫用

NCC修正「電信事業受理申辦電信服務風險管理機制指引」，新增簡訊風險管理措施。商業簡訊之外的個人簡訊服務，若每天發送超過50則簡訊時，電信業需多留意或主動了解使用狀況，避免遭詐騙集團利用大量發送詐騙簡訊。

國家通訊傳播委員會（NCC）去年6月提出「電信事業受理申辦電信服務風險管理機制指引」，透過指引強化電信業者認識客戶（KYC）機制，近期也審議通過「電信事業用戶號碼使用管理辦法」，強化電信業者的號碼管理。

NCC近期再度修正「電信事業受理申辦電信服務風險管理機制指引」，除了部分條文酌修文字外，主要差異在於新增簡訊風險管理措施項目，目的是為了防堵詐騙集團大量發送詐騙簡訊，以及避免民眾手機遭植入惡意軟體，成為大量發送詐騙簡訊的跳板。

NCC說明，指引中要求電信業針對商業簡訊以外的簡訊服務，如果出現不符合一般用戶發送簡訊數量的情形，就該採風險管理措施，並應該建立即時關閉簡訊發送功能的機制。

電信業目前評估個人一般簡訊單日使用需求在50則內，NCC官員說明，過去電信業可能各自有簡訊風險管理機制，這次透過指引的修正，等於每天簡訊發送量50則作為明確原則。

若單日發送超過50則簡訊時，NCC解釋，若為白名單使用者，也就是過去沒有被相關司法機關通知停斷話的用戶，電信業可以審酌風險後放寬則數，但如果不是白名單用戶，電信業應主動了解用戶簡訊發送的用途，了解用戶有沒有可能被當作大量發送詐騙簡訊的跳板等狀況。

NCC指出，若有異常或違法使用簡訊狀況，也可能關閉簡訊發送功能，此外，業者也要把這類管理機制納入定型化契約條款中。