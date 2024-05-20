快訊

賴清德520就職演說嚇到觀光股 這兩檔個股從大漲到跌停

伊朗總統確認墜機身亡 政治強硬派代表的意外之死？

外送巨頭全球大亂鬥 在地蝦米力抗大鯨魚有關鍵優勢

聚恆與台電簽屬電能轉供合約 實現全面使用綠電

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聚恆總部是台南市標誌性的綠建築，成功將太陽光電與廠辦結合在一起。圖/聚恆提供
聚恆總部是台南市標誌性的綠建築，成功將太陽光電與廠辦結合在一起。圖/聚恆提供

太陽能系統開發商聚恆科技（4582）與台電簽署了電能轉供合約，並在3月正式將廠內太陽能發電供給全廠使用，實現全面使用綠色能源，有效降低了41%的碳排放量。聚恆下一步將啟動公務車的替換計畫，將燃油車全部轉換為電動車，預計將再減少234公噸（占46%）的溫室氣體排放量，並計畫在2028年實現全面碳中和。

聚恆表示，公司致力於能源創能、節能、儲能與智能全方位發展，並實踐力行。2023年是聚恆ESG元年，公司也同時揭示：成立永續發展委員會、響應RE10x10活動、2024年全廠使用綠電、於2028年前達到碳中和或更高的企業零碳排放的目標；期許為企業打造一個潔淨永續的環境，成為企業社會責任（ESG）的典範。

聚恆自主揭露的溫室氣體盤查報告書指出，2022年間溫室氣體排放量（類別一、二）為504噸。其中，台電用電所產生的碳排放佔209噸（佔41%）。為此，今年2月聚恆總部是台南市標誌性的綠建築，成功將太陽光電與廠辦結合在一起，特別設計了二樓的空中花園綠化環境、建築高度採光、挑高的光電屋頂吸收了熱能並達到遮陽效果，且室內環境空氣流通，大廳與公共廊道皆未設置空調設施，但整年都能維持在舒適的27度以下，人均用電量低於一般企業50%以下，此讓公司的減碳過程比較快速順利。

聚恆董事長周恆豪表示：「深知作為綠能產業的參與者，我們需要以身作則，將環境永續的理念貫徹在企業的每個環節中，推動能源轉型。」

聚恆位於台南總部挑高的光電屋頂吸收了熱能並達到遮陽效果。圖/聚恆提供
聚恆位於台南總部挑高的光電屋頂吸收了熱能並達到遮陽效果。圖/聚恆提供

📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
📢 LINE免費貼圖來了！母親節獻愛必備 這Q版爽用180天、2款名牌貨都會動
📢 蘋果發表會懶人包／13吋iPad Air、iPad Pro升M4、Apple Pencil Pro不漲價
📢 M4版iPad Pro、iPad Air 6新舊價格比一比！這款竟便宜1500元
📢 官方認證！任天堂新一代Switch 2確定1年內亮相 粉絲快存錢
太陽能發電 碳排放

延伸閱讀

群益響應支持台北市政府失智友善社區計畫 踐行ESG永續承諾

中小企業買不到綠電？王惠美將要求業者提撥供給

台電仁武工程挖破自來水管 高雄楠梓、橋頭等地受影響

台電施工挖破仁武區自來水管每天漏水1萬噸 維修恐大規模停水

相關新聞

工研院與日立集團強強聯手 開拓材料領域新局面

工研院推動AI導入材料領域有成，助廠商加速新材料開發進程！在經濟部產業技術司支持下，工研院日前與株式會社日立先端科技（H...

聚恆與台電簽屬電能轉供合約 實現全面使用綠電

太陽能系統開發商聚恆科技（4582）與台電簽署了電能轉供合約，並在3月正式將廠內太陽能發電供給全廠使用，實現全面使用綠色...

AMD超微向經濟部提案申請A+計畫 擬在台設研發中心

經濟部產業技術司今天表示，人工智慧（AI）晶片大廠超微（AMD）已提案申請經濟部A+全球研發創新夥伴計畫，規劃在台設立研...

超微爭取大A+補助 經部提4條件

迎戰AI（人工智慧）時代，繼輝達向經濟部申請「領航企業研發深耕計畫」（簡稱「大A+計畫」），來台設立全亞洲首座研發中心，...

美超微大單來了 台鏈振奮 明年出貨估逾1萬櫃

美超微（Supermicro）大咬輝達（NVIDIA）「地表最強AI晶片」GB200商機，明年將出貨逾1萬櫃搭載GB20...

蘋果衝AI 高層密訪台積電 預期將包下2奈米首批產能

蘋果衝AI，高層密訪台積電。業界傳出，蘋果營運長威廉斯（Jeff Williams）日前低調來台拜訪台積電，台積電總裁魏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。