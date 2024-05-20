聚恆與台電簽屬電能轉供合約 實現全面使用綠電
太陽能系統開發商聚恆科技（4582）與台電簽署了電能轉供合約，並在3月正式將廠內太陽能發電供給全廠使用，實現全面使用綠色能源，有效降低了41%的碳排放量。聚恆下一步將啟動公務車的替換計畫，將燃油車全部轉換為電動車，預計將再減少234公噸（占46%）的溫室氣體排放量，並計畫在2028年實現全面碳中和。
聚恆表示，公司致力於能源創能、節能、儲能與智能全方位發展，並實踐力行。2023年是聚恆ESG元年，公司也同時揭示：成立永續發展委員會、響應RE10x10活動、2024年全廠使用綠電、於2028年前達到碳中和或更高的企業零碳排放的目標；期許為企業打造一個潔淨永續的環境，成為企業社會責任（ESG）的典範。
聚恆自主揭露的溫室氣體盤查報告書指出，2022年間溫室氣體排放量（類別一、二）為504噸。其中，台電用電所產生的碳排放佔209噸（佔41%）。為此，今年2月聚恆總部是台南市標誌性的綠建築，成功將太陽光電與廠辦結合在一起，特別設計了二樓的空中花園綠化環境、建築高度採光、挑高的光電屋頂吸收了熱能並達到遮陽效果，且室內環境空氣流通，大廳與公共廊道皆未設置空調設施，但整年都能維持在舒適的27度以下，人均用電量低於一般企業50%以下，此讓公司的減碳過程比較快速順利。
聚恆董事長周恆豪表示：「深知作為綠能產業的參與者，我們需要以身作則，將環境永續的理念貫徹在企業的每個環節中，推動能源轉型。」📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
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