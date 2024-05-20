聚恆科技與台電簽署電能轉供合約 全面使用綠電
太陽能廠聚恆科技今天宣布，與台電簽署電能轉供合約，將廠區太陽能發電供給全廠使用，實現全面使用綠色能源，降低41%的碳排放量。
聚恆指出，經盤查2022年間溫室氣體排放量為504噸。其中，使用台電電力產生的碳排放約209噸，占41%。
聚恆表示，透過與台電簽署電能轉供合約，將廠區內太陽能發電供給全廠使用，達成全面使用綠色能源的初步目標。聚恆未來將啟動公務車替換計畫，將燃油車全部轉換為電動車，預計在2028年實現全面碳中和。
聚恆指出，位於台南市的總部是綠建築，結合太陽光電與廠辦，設計2樓的空中花園綠化環境、建築高度採光，挑高的光電屋頂吸收熱能並達到遮陽效果，且室內環境空氣流通，大廳與公共廊道皆未設置空調設施，整年能夠維持在舒適的27度以下，有助減碳快速順利。📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
📢 LINE免費貼圖來了！母親節獻愛必備 這Q版爽用180天、2款名牌貨都會動
📢 蘋果發表會懶人包／13吋iPad Air、iPad Pro升M4、Apple Pencil Pro不漲價
📢 M4版iPad Pro、iPad Air 6新舊價格比一比！這款竟便宜1500元
📢 官方認證！任天堂新一代Switch 2確定1年內亮相 粉絲快存錢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言