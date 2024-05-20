超微爭取大A+補助 經部提4條件

迎戰AI（人工智慧）時代，繼輝達向經濟部申請「領航企業研發深耕計畫」（簡稱「大A+計畫」），來台設立全亞洲首座研發中心，並建立全台最大AI超級電腦「Taipei-1」之後，美國AI晶片大廠超微（AMD）也將跟進，砸五十億元在台設立研發中心，並擬向經濟部提出申請「大A+計畫」，凸顯台灣在AI晶片設計與製造上關鍵地位。

經濟部證實，AMD在二○二三年底向經濟部提出申請，爭取大A+計畫補助，但大A+計畫經費已經用罄，必須在前瞻計畫第五期、二○二五年編列科技預算，此預算須待賴政府上任後核定才能進行。此外，經濟部官員表示，AMD也須提出具體計畫，並獲經濟部產業技術司成立審查委員會通過。

先前經濟部大A+計畫砸錢補助外商，引發產業界不同看法。更有國內大咖IC設計業者批評，經濟部此舉扶植外商再回頭與本國商競爭，並且搶爭國內珍貴研發人才。為避免引發爭議，經濟部這次也向AMD提出四項要求。

經濟部對AMD提出的四項要求，包括第一，希望AMD能與台灣IC設計業者合作；第二，開發出來AI伺服器能落地由台廠生產製造；第三，須引進國外研發人力百分之廿以上，以及有高階主管長駐台灣；第四，須與台灣大學合作，共同培育人才。經濟部了解，AMD回應相當正面，全案下半年進行實質審查。

截至目前，經濟部技術司的大A+計畫僅通過美光和輝達等兩家外商，經濟部並且提供四十七點二二億元與六十七億元的補助款。經濟部認為，這有助於鞏固台灣在全球半導體及AI浪潮下的競爭優勢。

行政院前副院長鄭文燦日前透露，AMD將跟進來台設研發中心。AMD董事長暨執行長蘇姿丰預計六月來台出席二○二四台北國際電腦展，屆時可能會與賴政府商談研發中心之設置。

官員透露，AMD這次計畫在台設研發中心，主要是有興趣在異質整合先進技術研發，以及人才培育，因此申請大A+計畫，經濟部則要求AMD要做到四件事。