大陸自研CPU 威盛轉投資奪第一手商機

大陸自研電腦中央處理器（CPU）風潮擴散，並帶動在地採購需求。業界看好，大陸自研CPU廠當中，威盛集團轉投資的兆芯跑得快，已有多項成就搶第一手商機。隨著大陸自研CPU趨勢日益擴大，兆芯攜手夥伴布局大陸筆電處理器，預料將可望受惠趨勢成長，威盛（2388）同步沾光。

2020年10月，威盛與旗下子公司VIABASE、VIATECH將部分處理器與晶片組相關技術與資料等，賣給間接持股的上海兆芯，交易內容也包含VIABASE部分x86處理器技術。當時威盛公告提到，上海兆芯為採權益之被投資公司，威盛間接持股比率為14.75%，該交易可活絡集團無形資產，增加收益且不影響未來的業務發展。

兆芯也不負眾望，已推出大陸史上最強自研CPU「KX-7000系列」，主打運算性能較一代產品大增兩倍，並導入DDR5、PCIe 4.0、USB 4等國際主流介面，並已拿下多家陸系品牌大廠大單。