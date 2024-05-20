華碩搶市 筆電導入陸製CPU 攜手陸企成立聯碩電腦

美中科技戰升級，大陸禁止官方機構採用搭載英特爾、超微（AMD）兩大美系晶片大廠中央處理器（CPU）的筆電與PC，華碩（2357）因應相關趨勢，攜手大陸新中冠智能共同成立聯碩電腦，打造採大陸自製CPU的筆電等終端產品，開非陸系筆電品牌廠導入陸製CPU的第一槍。

華碩不評論相關訊息。不過，華碩一直密切關注大陸自研CPU動態，大陸晶片大廠龍芯中科去年底發布號稱全自主的CPU「3A6000」，並邀請眾多PC、伺服器和終端系統業者站台，當時華碩開放平台中國區總經理俞元麟即現身會場，並將3A6000對標英特爾CPU，展示龍芯3A6000的測試成績。

業界人士分析，近來美中科技戰持續升溫，大陸禁止官方機構使用搭載英特爾與超微處理器的PC及伺服器，並減少採購微軟 Windows作業系統與外國資料庫軟體，要求國營企業內部推動在地化。

美國政府近期再對華為開鍘，撤銷英特爾、高通兩家晶片廠向華為出口半導體的許可，衝擊華為筆電晶片供貨，也顯示大陸筆電品牌廠啟動全面國產化勢在必行。

除陸系品牌廠積極打造搭載大陸自主研發CPU的筆電與PC產品之外，因應大陸官方推動國產化趨勢，華碩也開啟非陸系品牌廠第一槍，攜手當地科技應用服務公司新中冠智能，協助大陸加速推動國產化電腦等終端解決方案，後續包括廣達、英業達及仁寶等代工廠大陸廠區，是否會因應客戶需求而跟進，備受市場關注。

陸媒近期也相當關注華碩在這方面的動態，陸續披露新中冠智能科技公司與華碩上海子公司已共同成立聯碩電腦，聚焦生產基於國產化CPU與作業系統的電腦、伺服器等終端產品，並提供與國產化晶片與作業系統進行技術路線整合的解決方案。

陸媒報導指出，聯碩電腦已經組織一支大陸國產化電腦產品研發團隊，並相繼量產龍芯、兆芯、飛騰的主機板和基於麒麟作業系統的兩款桌機。