散熱特攻隊 搶水冷大餅

輝達（NVIDIA）GB200 AI晶片問世後，水冷散熱成為AI時代最夯的關鍵字，雙鴻（3324）、奇鋐（3017）、尼得科超眾（6230）等台灣散熱廠都積極擴充水冷板（Cold Plate），期盼透過優勢產能取得更多訂單，並滿足客戶產能需求，新一波競賽已鳴槍起跑。

由於每一顆晶片（GPU或者CPU）都需要一片水冷板，而一個AI伺服器機櫃搭載上百顆晶片，因此水冷板市場需求開始爆發，並可能呈現供不應求的狀態，各家散熱廠為提前卡位商機，今年都加速擴產腳步。

雙鴻今年初估資本支出上看12億至15億元，大多用於部署水冷產線，目前已在泰國新建水冷板產線，預估第3季之前完成，並在年底之前做好量產準備。