聽新聞
test
0:00 / 0:00
散熱特攻隊 搶水冷大餅
輝達（NVIDIA）GB200 AI晶片問世後，水冷散熱成為AI時代最夯的關鍵字，雙鴻（3324）、奇鋐（3017）、尼得科超眾（6230）等台灣散熱廠都積極擴充水冷板（Cold Plate），期盼透過優勢產能取得更多訂單，並滿足客戶產能需求，新一波競賽已鳴槍起跑。
由於每一顆晶片（GPU或者CPU）都需要一片水冷板，而一個AI伺服器機櫃搭載上百顆晶片，因此水冷板市場需求開始爆發，並可能呈現供不應求的狀態，各家散熱廠為提前卡位商機，今年都加速擴產腳步。
雙鴻今年初估資本支出上看12億至15億元，大多用於部署水冷產線，目前已在泰國新建水冷板產線，預估第3季之前完成，並在年底之前做好量產準備。📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
📢 LINE免費貼圖來了！母親節獻愛必備 這Q版爽用180天、2款名牌貨都會動
📢 蘋果發表會懶人包／13吋iPad Air、iPad Pro升M4、Apple Pencil Pro不漲價
📢 M4版iPad Pro、iPad Air 6新舊價格比一比！這款竟便宜1500元
📢 官方認證！任天堂新一代Switch 2確定1年內亮相 粉絲快存錢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言