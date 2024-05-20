美超微大單來了 台鏈振奮 明年出貨估逾1萬櫃

美超微（Supermicro）大咬輝達（NVIDIA）「地表最強AI晶片」GB200商機，明年將出貨逾1萬櫃搭載GB200的AI伺服器，占輝達整體GB200機櫃比重高達25%。

供應鏈近期陸續接獲美超微備貨通知，雙鴻（3324）、迎廣（6117）、尼得科超眾（6230）、華泰（2329）、優群（3217）等供應鏈將都動起來，跟著美超微大啖GB200商機。

美超微攻GB200 AI伺服器概況 圖／經濟日報提供

輝達預計22日美股盤後公布上季財報與展望，市場關注。美超微是輝達重要協力廠，在輝達財報會議之前，供應鏈率先傳出美超微在GB200 AI伺服器大舉備貨的消息，一般預料，不僅上述台灣協力廠出貨動能看俏，先前透過私募引進泛美超微體系大訊與肯微加入董事會的麗臺，以及伺服器滑軌廠南俊等後市也跟著旺。

麗臺先前已預告，看好私募策略合作案的效益，2023年與泛美超微集團合作貢獻的業績占比約1%至2%，2024年可望持續提升。

全球各大雲端服務供應商（CSP）正加速測試GB200 AI伺服器，量產端方面也沒有閒著，以美超微為首的上、下游供應鏈，近期得知美超微明年GB200機櫃出貨量目標後，開始加速趕工備貨，力拚能在下半年準時交貨。

業界人士指出，為不讓鴻海、廣達專美於前，美超微近期開始加大對供應鏈催料的力度，甚至直接開出明確的出貨量目標數字，就是要強化供應鏈信心，並且期盼供應鏈能提早備貨，讓明年搭載GB200的機櫃能準時送到終端客戶手上。

據悉，美超微AI伺服器供應鏈中，雙鴻主要負責供應水冷板，迎廣是機殼主要供應商，尼得科超眾透過母公司日本電產（Nidec）進入散熱供應鏈，華泰則負責部分代工業務，優群供應伺服器的LONG-DIMM。

其中，雙鴻負責供應美超微GB200機櫃中的水冷關鍵零組件，扮演吃重角色。