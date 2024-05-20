磁吸效應 台灣半導體生態系壯大

全球AI晶片大戰，NVIDIA（輝達）、AMD（超微）等晶片大廠近年相繼來台設置物流運籌中心、研發中心，經濟部認為，不僅帶動供應鏈商機，壯大台灣半導體生態系，並能吸引更多國際大廠來台投資，強化經濟戰略。

全球AI晶片一哥輝達動作最快也最積極，輝達早在2021年就向經濟部申請「大A+計畫」，規劃在台灣成立AI研發中心，新聘1,000名高階工程師的研發團隊，並投入前瞻技術研發。

經濟部為了讓台灣在全球AI浪潮下站穩競爭地位，核定輝達「人工智慧創新研發中心計畫」經費243億元，其中，經部補助67億元、輝達自籌176億元，執行期間為2022年3月到2027年3月，為期五年。

緊接著輝達又選擇將亞太成品倉儲設於遠雄航空自貿港加值園區內，以因應全球日益成長的高階AI晶片需求。

同時，也帶動AMD於2022年啟動跟進在遠雄航空自貿港加值園區設物流中心，AMD預期自2023年第4季起至2024年搭配高階AI伺服器訂單狀況，物流中心營收將大幅成長。此外AMD於2023年底提出申請大A+計畫，擬在台設置研發中心。

經濟部產業技術司長邱求慧日前表示，台灣與國際大廠成為利益共同體，不僅能確保台灣國家安全，也帶動供應鏈廠商來台投資。