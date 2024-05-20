聽新聞
test
0:00 / 0:00
磁吸效應 台灣半導體生態系壯大
全球AI晶片大戰，NVIDIA（輝達）、AMD（超微）等晶片大廠近年相繼來台設置物流運籌中心、研發中心，經濟部認為，不僅帶動供應鏈商機，壯大台灣半導體生態系，並能吸引更多國際大廠來台投資，強化經濟戰略。
全球AI晶片一哥輝達動作最快也最積極，輝達早在2021年就向經濟部申請「大A+計畫」，規劃在台灣成立AI研發中心，新聘1,000名高階工程師的研發團隊，並投入前瞻技術研發。
經濟部為了讓台灣在全球AI浪潮下站穩競爭地位，核定輝達「人工智慧創新研發中心計畫」經費243億元，其中，經部補助67億元、輝達自籌176億元，執行期間為2022年3月到2027年3月，為期五年。
緊接著輝達又選擇將亞太成品倉儲設於遠雄航空自貿港加值園區內，以因應全球日益成長的高階AI晶片需求。
同時，也帶動AMD於2022年啟動跟進在遠雄航空自貿港加值園區設物流中心，AMD預期自2023年第4季起至2024年搭配高階AI伺服器訂單狀況，物流中心營收將大幅成長。此外AMD於2023年底提出申請大A+計畫，擬在台設置研發中心。
經濟部產業技術司長邱求慧日前表示，台灣與國際大廠成為利益共同體，不僅能確保台灣國家安全，也帶動供應鏈廠商來台投資。📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
📢 LINE免費貼圖來了！母親節獻愛必備 這Q版爽用180天、2款名牌貨都會動
📢 蘋果發表會懶人包／13吋iPad Air、iPad Pro升M4、Apple Pencil Pro不漲價
📢 M4版iPad Pro、iPad Air 6新舊價格比一比！這款竟便宜1500元
📢 官方認證！任天堂新一代Switch 2確定1年內亮相 粉絲快存錢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言