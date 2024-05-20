超微砸50億在台設研發中心 擬向經部爭取「大A+計畫」補助

繼輝達（NVIDIA）之後，美國AI晶片大廠超微（AMD）也將在台設立研發中心，估砸50億元，並擬向經濟部爭取「大A+計畫」補助。據悉，AMD董事長暨執行長蘇姿丰預計6月來台出席2024台北國際電腦展，屆時可能會與賴政府商談此事。

迎戰AI時代，輝達向經濟部申請「領航企業研發深耕計畫」（簡稱大A+計畫），擬來台設立全亞洲首座研發中心，並建立全台最大AI超級電腦「Taipei-1」；如今AMD也將來台設置研發中心，凸顯台灣在AI晶片設計與製造上關鍵地位。

經濟部對此表示歡迎，但也對AMD提出四項要求。第一，希望AMD能與台灣IC設計業者合作；第二，開發出來的AI伺服器能落地由台廠生產製造；第三，須引進國外研發人力20%以上，以及有高階主管長駐台灣；第四，須與台灣大學合作，共同培育人才。就經濟部了解，AMD回應相當正面，全案下半年進行實質審查。

超微擬在台設研發中心 圖／經濟日報提供

經濟部證實，AMD是在2023年底向經濟部提出申請，爭取大A+補助，但這項計畫經費已用罄，必須在前瞻計畫第五期、2025年編列科技預算，須待賴政府上任後核定才能進行。此外經濟部官員表示，AMD也須提出具體計畫，並獲經濟部產業技術司審查通過。

截至目前，大A+計畫僅通過美光（Micron）和輝達兩家外商，經濟部分別提供47.22億元與67億元補助，有助鞏固台灣競爭優勢。

然而，先前經濟部大A+計畫砸錢補助外商，引發產業界不同看法。更有國內大咖IC設計業者批評，經濟部此舉扶植外商再回頭與本國業者競爭，並且爭搶國內珍貴研發人才。為避免引發爭議，經濟部這次也向AMD提出四項要求。

官員透露，AMD這次計畫在台設研發中心，主要是有興趣在異質整合先進技術研發及人才培育，因此在申請大A+計畫時，要求AMD要做四件事。第一，AMD研發中心AI晶片設計能與台灣IC設計業者合作，協助提升台灣IC設計產業，同時也包括未來CoWoS先進封裝及堆疊技術合作。

第二是AMD開發出AI晶片，未來落地到AI伺服器上，要由台廠生產製造；第三，官員說，先前審輝達設研發中心，希望引進10%外籍高階人力，不要全面用台灣人力，以避免跟我業者搶才，這次希望AMD能引進至少20%外籍人才，並且有相當高階研發主管長期駐台；第四則是須與台灣大學合作，共同培育人才，也提升人才品質。