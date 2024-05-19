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楠梓電轉投資滬電首季獲利大幅年增 AI伺服器用板成長

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

老牌PCB廠商楠梓電（2316）轉投資的滬電日前公布2024年第1季度，獲利大幅年增，滬電說明，受惠AI伺服器用板成長。

滬電日前也在投資者互動平台表示，公司PCB產品以通訊通訊設備、資料中心基礎設施、汽車電子為核心應用領域，輔以工業設備、半導體晶片測試等應用領域。受惠於高速運算伺服器、 人工智慧等新興運算場景對高多層印製電路板的結構性需求，公司2024年第一季的營業收入和獲利較去年同期有所成長，公司目前經營正常並符合產業整體需求狀況。

滬電日前公告2024 年第1季公司實現營收人民幣25.84 億元，年增38.34%；實現歸母淨利人民幣5.15 億元，年增157.03%；實現扣非歸母淨利人民幣4.97億元，年增172.02%。

由於AI產業來到高速發展日新月異的階段，AI伺服器和高速網路系統的旺盛需求推動對大尺寸、高速高多層PCB結構性需求，帶動公司持續優化產品結構。

AI 伺服器搭載的PCB 產品由於製程升級和技術難度提高，法人看好相關應用具備較高價值量和利潤率。

滬電日前也提到公司積極布局高端數通領域，相關產品逐步落實。在資料通訊、高速網路設備、資料中心等領域，公司積極推動相關產品布局，2023 年公司3 階HDI 的UBB 產品已開始量產交付，基於112Gbps速率51.2T 的800G交換器已批量交付，224Gbps速率的產品（102.4T交換容量1.6T交換器）開始進行預研，印證公司AI伺服器和高速網路系統領域保持強勁的市場競爭力。

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