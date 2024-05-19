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聯發科攜手輝達合作ARM PC處理器 法人估今年獲利年增二成

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
聯發科。聯合報系資料照片／記者蘇嘉維攝影
聯發科。聯合報系資料照片／記者蘇嘉維攝影

聯發科（2454）將與輝達（Nvidia）合作ARM PC處理器，二家大廠首顆合作的產品將於明年上半年量產，但因需與高通競爭此高階產品市場，受惠程度還再觀察，但在TV、網通晶片成長帶動Smart Edge營收持續成長中，市場預估今年獲利有望年增二成。

根據研究機構預測，ARM PC因省電、高效能的特性，預期ARM PC出貨比重將逐年提升，預期今年ARM PC出貨量約3,000萬台，其中接近2,000萬台為蘋果Macbook，高通在此領域耕耘已久，聯發科與輝達合作的ARM PC處理器將於2025年出貨。

分析師指出，傳言二家公司各自提供專長，輝達供應GPU、聯發科則供應CPU，共同進軍ARMPC 市場，二家大廠首顆合作的產品將於明年上半年量產，為採用3nm的高階產品，但因整體非蘋果ARM PC的出貨量約1,000~1,500萬台水準，且需與高通競爭此高階產品市場，因此，受惠程度需再觀察。

展望今年營運，法人機構預期，手機在去年第4季已看見銷售復甦的契機，預期今年銷量由11.5 億支回溫至12億支的水準，預期5G與生成式AI推升手機產業成長，帶動Mobile營收年增；奧運與網通基礎建設推升TV與Wi Fi晶片出貨動能，預期Mobile營收年增；PMIC方面，主要受惠於手機復甦，以及切入車用與資料中心應用，皆帶動PMIC向上成長下，預估全年營收4,996億元，年增15.2%，稅後淨利937.7億元，年增21.8%，每股獲利有58.6元的水準。

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營收 聯發科 輝達

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