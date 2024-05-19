光罩執行長 吳國精辭世

台灣光罩昨（18）日公告，昨日接獲家屬通知執行長吳國精辭世訊息。吳國精曾在台積電創辦人張忠謀麾下任職，1998年創立波若威，是台灣光通訊領域先驅。

吳國精於1950年出生，美國馬里蘭州立大學MBA，曾在張忠謀擔任工研院院長時擔任財務主管，1998年創辦波若威科技，是台灣光通訊領域先驅，2017年出任台灣光罩董事長，後來轉任執行長，科技業人脈極廣。

留著一頭長髮，加上花白鬍鬚，相較於科技業執行長的角色，吳國精更像是一個藝術家，吳國精也曾將持股台灣光罩3,000張股票轉讓給妻子，市值約2.475億元，獲得寵妻稱號。

吳國精也照顧員工，在新冠肺炎疫情嚴峻時，找來台北紅花等知名鐵板燒主廚，擔任員工餐廳行政主持，為員工設計四季節令養生餐。

近年吳國精積極推動台灣光罩落實ESG，更歡迎股東一起加入，台灣光罩參與台灣好基會的神農計畫，去年的股東會贈品就是送股東新英國小種植的台茶18號，也讓股東了解與驗收公司推動ESG成果與進度。

此外，台灣光罩也在股東會舉辦抽獎活動回饋股東，只要持有一張以上光罩股票的股東進入台灣光罩ESG活動網頁，支持台灣光罩參與ESG行動，就有機會於活動期間抽到等值一張台灣光罩股票的活動獎品。