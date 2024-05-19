光罩執行長 吳國精辭世

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
台灣光罩公告執行長吳國精辭世訊息。（本報系資料庫）
台灣光罩公告執行長吳國精辭世訊息。（本報系資料庫）

台灣光罩昨（18）日公告，昨日接獲家屬通知執行長吳國精辭世訊息。吳國精曾在台積電創辦人張忠謀麾下任職，1998年創立波若威，是台灣光通訊領域先驅。

吳國精於1950年出生，美國馬里蘭州立大學MBA，曾在張忠謀擔任工研院院長時擔任財務主管，1998年創辦波若威科技，是台灣光通訊領域先驅，2017年出任台灣光罩董事長，後來轉任執行長，科技業人脈極廣。

留著一頭長髮，加上花白鬍鬚，相較於科技業執行長的角色，吳國精更像是一個藝術家，吳國精也曾將持股台灣光罩3,000張股票轉讓給妻子，市值約2.475億元，獲得寵妻稱號。

吳國精也照顧員工，在新冠肺炎疫情嚴峻時，找來台北紅花等知名鐵板燒主廚，擔任員工餐廳行政主持，為員工設計四季節令養生餐。

近年吳國精積極推動台灣光罩落實ESG，更歡迎股東一起加入，台灣光罩參與台灣好基會的神農計畫，去年的股東會贈品就是送股東新英國小種植的台茶18號，也讓股東了解與驗收公司推動ESG成果與進度。

此外，台灣光罩也在股東會舉辦抽獎活動回饋股東，只要持有一張以上光罩股票的股東進入台灣光罩ESG活動網頁，支持台灣光罩參與ESG行動，就有機會於活動期間抽到等值一張台灣光罩股票的活動獎品。

📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
📢 LINE免費貼圖來了！母親節獻愛必備 這Q版爽用180天、2款名牌貨都會動
📢 蘋果發表會懶人包／13吋iPad Air、iPad Pro升M4、Apple Pencil Pro不漲價
📢 M4版iPad Pro、iPad Air 6新舊價格比一比！這款竟便宜1500元
📢 官方認證！任天堂新一代Switch 2確定1年內亮相 粉絲快存錢
ESG 光罩 股東會

延伸閱讀

曾任職工研院 台灣光罩執行長吳國精辭世享壽75歲

長榮航ESG設計賽 贏家出列

台積電工作2年「學不到東西」！創辦人1句話讓他秒離職 今喊不後悔

國家最高榮譽！蔡總統親頒中山勳章 感謝張忠謀帶領半導體業站上國際

相關新聞

台積電論壇創新技術聚焦 市場關注海內外布局、對產業景氣看法

台積電今年度全球技術論壇陸續巡迴各地舉辦，台灣場次預定5月23日（周四）登場，時逢台積電股價創波段新高與人工智慧（AI）...

光罩執行長 吳國精辭世

台灣光罩昨（18）日公告，昨日接獲家屬通知執行長吳國精辭世訊息。吳國精曾在台積電創辦人張忠謀麾下任職，1998年創立波若...

展望台灣景氣 呂桔誠：AI半導體帶來機會、優於國際

國內景氣朝復甦方向推進，臺灣銀行董事長呂桔誠指出，雖然傳產仍面臨挑戰，但AI商機為半導體產業帶起一片希望，加上台商資本回...

看好產業庫存去化將結束…小摩：晶圓代工復甦 挺三台廠

摩根大通（小摩）證券在最新釋出的「晶圓代工產業」報告中指出，晶圓代工庫存去化將結束，產業景氣2024年下半年將廣泛恢復，...

緯創董座林憲銘親揭供應鏈布局 黃日燦、林志垚齊現身

台鏈電子代工廠為避免美中貿易戰引發地緣政治風險，積極啟動產能移轉，面對全球供應鏈隱藏的各種風險，又以緯創（3231）的應...

蘋果拚印度製造 帶旺鴻海 估2028年將有25% iPhone在當地製造

外電報導，印度科技部長Rajeev Chandrasekhar在社群平台X發文表示，到2028年，蘋果估計有高達四分之一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。