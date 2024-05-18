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台灣光罩執行長吳國精辭世 享壽75歲

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
台灣光罩執行長吳國精。圖／聯合報系資料照片
台灣光罩執行長吳國精。圖／聯合報系資料照片

台灣光罩（2338）18日公告執行長吳國精辭世。光罩指出，5月18日接獲家屬通知執行長辭世訊息。

吳國精曾任工研院財務室主任，1988年創辦波若威科技，是台灣光通訊領域先驅，享壽75歲。

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光罩 工研院

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