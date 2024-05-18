緯創董座林憲銘親揭供應鏈布局 黃日燦、林志垚齊現身

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影

台鏈電子代工廠為避免美中貿易戰引發地緣政治風險，積極啟動產能移轉，面對全球供應鏈隱藏的各種風險，又以緯創（3231）的應變速度最為快速。對此，董事長林憲銘17日在台灣產業創生平台創辦人黃日燦、SIC創辦人林志垚的相伴下現身淡水，替「跨國在地經營菁英班」擔任講師，大方分享緯創面對席捲全球的龐大浪潮下，採取的各種供應鏈佈局及經營策略。

據了解，緯創近期除了正式拍板賣出旗下印度產線外，而也多次啟動擴產計劃，目前包括湖口、竹北、墨西哥等已陸續有新產能開出。而林憲銘17日以「緯創供應鏈全球化+在地化的佈局與策略」為題，帶來精彩的分享，而他面對媒體的提問，僅以微笑替代回應，並匆匆的離去，不過緯創近幾年的全球布局是有目共睹，因此外界仍看好後續發展。

台灣創生平台表示，近幾年市場企業進入後疫情時代，不免遇上中美對抗、缺工缺料、俄烏戰爭、通貨膨脹持續延燒，整個世界面臨更多挑戰，面對如此快速變動的環境，企業決策者必須掌握國際趨勢、汲取新知、拓展人脈，才能在全球化競爭的時代找到「對」的立足點。 

根據台灣產業創生平台發佈的《2022年台灣企業升級轉型調查白皮書》，受訪台灣企業普遍認為，「人才」是提升企業競爭力的關鍵要素，而因應全球經貿情勢變化，「跨國在地經營」人才的重要性與日俱增。企業要因應變局、前瞻未來，勢必得培養與國際接軌的產業新世代領袖，方能掌握成長動能與契機。 

對此，台灣創生平台為了協助企業決策者擴大國際格局，強化宏觀視野與審時應勢的洞察力，由平台黃日燦創辦人自2020年起就構思開辦台灣第一個「跨國在地經營菁英班」，並於2021年、2022年連續兩年開辦，建構跨域且有系統性的交流學習平台，期盼能藉此帶領全球企業供應鏈度過危機。

緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影

📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
📢 LINE免費貼圖來了！母親節獻愛必備 這Q版爽用180天、2款名牌貨都會動
📢 蘋果發表會懶人包／13吋iPad Air、iPad Pro升M4、Apple Pencil Pro不漲價
📢 M4版iPad Pro、iPad Air 6新舊價格比一比！這款竟便宜1500元
📢 官方認證！任天堂新一代Switch 2確定1年內亮相 粉絲快存錢
疫情 緯創 貿易戰

延伸閱讀

聯發科、緯創 四檔耀眼

緯創首季股價均價114.4元…成定錨地板價

緯創、緯穎投入逾20億元取得內湖土地地上權 打造集團AI重鎮

緯創4月營收月減 一票人唱衰「最爛的假AI」：跌停

相關新聞

AI工作正夯！「詠唱師」年薪上看百萬 還有哪些熱門職缺？

人工智慧時代正式來臨，也讓人力市場有了新變革，各種與AI相關的誘人新職缺，已悄然加入新一波職場新戰局。

「地表最強」AI晶片GB200出貨動態曝光？ 緯創董座林憲銘笑容滿面

電子代工大廠緯創（3231）近年受到晶片大廠輝達（NVIDIA）掀起的AI巨浪不斷激勵，整體營運持續繳出亮麗表現，而緯創...

佳世達旗下 AI 公司典通 換股入主施振榮的奧沃

佳世達（2352）旗下AI公司典通（DSIGroup）與宏碁（2353）集團創辦人暨智榮基金會董事長施振榮宣布，典通將換...

硬碟具備三大優勢 Seagate全力衝 AI 市場

資料儲存廠商Seagate Technology Holdings plc（NASDAQ：STX）今（17）日針對AI對...

AI晶片交貨加快！技嘉、廣達伺服器業績2024首度超車PC

輝達（NVIDIA）GPU晶片H100交期大幅縮短一半時間，從6個月交期砍半僅3個月供貨，使AI伺服器出貨動能加溫，加上...

戴爾新款 PowerEdge 伺服器 本月起陸續上市

戴爾集團（DELL）擴展了業界最暢銷的伺服器產品組合，為Dell PowerEdge 部署的任何地方提供效能與效率升級。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。