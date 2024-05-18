緯創董座林憲銘親揭供應鏈布局 黃日燦、林志垚齊現身

台鏈電子代工廠為避免美中貿易戰引發地緣政治風險，積極啟動產能移轉，面對全球供應鏈隱藏的各種風險，又以緯創（3231）的應變速度最為快速。對此，董事長林憲銘17日在台灣產業創生平台創辦人黃日燦、SIC創辦人林志垚的相伴下現身淡水，替「跨國在地經營菁英班」擔任講師，大方分享緯創面對席捲全球的龐大浪潮下，採取的各種供應鏈佈局及經營策略。

據了解，緯創近期除了正式拍板賣出旗下印度產線外，而也多次啟動擴產計劃，目前包括湖口、竹北、墨西哥等已陸續有新產能開出。而林憲銘17日以「緯創供應鏈全球化+在地化的佈局與策略」為題，帶來精彩的分享，而他面對媒體的提問，僅以微笑替代回應，並匆匆的離去，不過緯創近幾年的全球布局是有目共睹，因此外界仍看好後續發展。

台灣創生平台表示，近幾年市場企業進入後疫情時代，不免遇上中美對抗、缺工缺料、俄烏戰爭、通貨膨脹持續延燒，整個世界面臨更多挑戰，面對如此快速變動的環境，企業決策者必須掌握國際趨勢、汲取新知、拓展人脈，才能在全球化競爭的時代找到「對」的立足點。

根據台灣產業創生平台發佈的《2022年台灣企業升級轉型調查白皮書》，受訪台灣企業普遍認為，「人才」是提升企業競爭力的關鍵要素，而因應全球經貿情勢變化，「跨國在地經營」人才的重要性與日俱增。企業要因應變局、前瞻未來，勢必得培養與國際接軌的產業新世代領袖，方能掌握成長動能與契機。