蘋果拚印度製造 帶旺鴻海 估2028年將有25% iPhone在當地製造
外電報導，印度科技部長Rajeev Chandrasekhar在社群平台X發文表示，到2028年，蘋果估計有高達四分之一 iPhone在印度生產。法人表示，蘋果在印度的iPhone製造商鴻海（2317）將受惠最大。
外電指出，蘋果開始在印度建立供應鏈，大部分生產由富士康（鴻海）與塔塔集團負責，兩家公司均在印度有相關業務。
截自去年1月，印度僅負責替蘋果生產5%到7%的iPhone；但到了2023年底，印度生產的iPhone數量比例大幅提高到14%。印度目前替蘋果生產iPhone 12到15系列機款。
彭博社報導，上一個會計年度（2023年4月到2024年3月）蘋果iPhone在印度的生產額達140億美元，較前一個年度（約70億美元）增加一倍。在地緣政治緊張情緒攀升下，擴大印度生產暗示蘋果加快降低對中國大陸依賴的措施。
鴻海在去年11月下旬也公告，印度子公司Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited在印度以自地委建廠房，參與投入1282.1億印度盧比（約新台幣499.63億元）。此為鴻海近幾年在印度較大的投資金額，外界推測，主要是為了未來擴大在印度生產iPhone做準備。📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
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