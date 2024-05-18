光寶液冷系統 研發跨步

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

光寶科技（2301）董事長宋明峰在致股東報告書中指出，今年全球升息周期逐漸進入尾聲，通膨可望趨緩，景氣復甦略顯溫和，資料中心、電動車、5G應用與智慧電網等快速發展，今年光寶AI伺服器電源的營收相較伺服器電源規模，將自去年個位數占比大幅提升至雙位數。

此外，自主開發的資料中心等級液冷系統預計進入測試階段；持續擴大傳統企業用伺服器電源及網通電源的市占率，帶動整體營運成長。

宋明峰表示，除持續關注進行中的地緣政治與區域衝突、供應鏈碎片化可能帶來的潛在風險外，光寶也加快全球化布局腳步、分散營運據點，提供客戶在地高效的營運網絡，提升營運韌性。

光寶新經營團隊在2020上任後，著眼於提升公司整體價值，訂定三大關鍵營運目標，包括提升獲利能力、提升成長型事業比重達60%、改變營運模式，從原本代工製造走向市場導向的成長策略，並從元件製造商提升成為方案提供者，啟動光寶改變營運體質的轉型之路。

他強調，光寶的轉型包含策略性布局高成長高價值事業，其中資料中心電源、電動車能源、5G等應用均為重要的新事業，也是中長期主要成長主軸之一。

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