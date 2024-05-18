華碩啟動AI賦能專案
PC品牌大廠華碩（2357）營業報告書出爐，董事長施崇棠指出，去年是AI的新時代，華碩內部啟動AI賦能專案，在多項AI的產品與服務奠定基礎，展望未來數年，AI必定能大放異彩。
展望下半年，華碩共同執行長胡書賓指出，要看整體政經大環境影響，從產業面來看相對樂觀，包含AI PC、Windows的換新、換機潮的時間快到了，是產業面的正向因素。
華碩今年全力布局AI PC，預告將在5、6月接連發表一系列AI PC新品，不過AI PC仍需時間發酵。胡書賓表示，相信既有的換機潮，可以推動整體PC產業動能。
展望下半年，胡書賓指出，要看產業環境跟整個政經大環境，產業環境有利，但政經大環境比較有變數，如通膨、降息的時間及消費者消費意願因素。
胡書賓分析，下半年可以期待，因為上半年不是很好，所以整年的成長率大概還是個位數。華碩今年4月集團營收416.23億元，月減16.31%、年增32.96%；累計華碩今年前四個月集團營收為1,633.26億元、年增14.45%。
在AI伺服器方面，華碩先前指出，華碩今年第1季AI伺服器業務相對去年同期倍數增長，且未來第2季及下半年還是有充分的信心，可以維持相對去年同期倍數增長動能。華碩目前AI伺服器主要客戶為區域型CSP。📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
📢 LINE免費貼圖來了！母親節獻愛必備 這Q版爽用180天、2款名牌貨都會動
📢 蘋果發表會懶人包／13吋iPad Air、iPad Pro升M4、Apple Pencil Pro不漲價
📢 M4版iPad Pro、iPad Air 6新舊價格比一比！這款竟便宜1500元
📢 官方認證！任天堂新一代Switch 2確定1年內亮相 粉絲快存錢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言