華碩啟動AI賦能專案

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

PC品牌大廠華碩（2357）營業報告書出爐，董事長施崇棠指出，去年是AI的新時代，華碩內部啟動AI賦能專案，在多項AI的產品與服務奠定基礎，展望未來數年，AI必定能大放異彩。

展望下半年，華碩共同執行長胡書賓指出，要看整體政經大環境影響，從產業面來看相對樂觀，包含AI PC、Windows的換新、換機潮的時間快到了，是產業面的正向因素。

華碩今年全力布局AI PC，預告將在5、6月接連發表一系列AI PC新品，不過AI PC仍需時間發酵。胡書賓表示，相信既有的換機潮，可以推動整體PC產業動能。

展望下半年，胡書賓指出，要看產業環境跟整個政經大環境，產業環境有利，但政經大環境比較有變數，如通膨、降息的時間及消費者消費意願因素。

胡書賓分析，下半年可以期待，因為上半年不是很好，所以整年的成長率大概還是個位數。華碩今年4月集團營收416.23億元，月減16.31%、年增32.96%；累計華碩今年前四個月集團營收為1,633.26億元、年增14.45%。

在AI伺服器方面，華碩先前指出，華碩今年第1季AI伺服器業務相對去年同期倍數增長，且未來第2季及下半年還是有充分的信心，可以維持相對去年同期倍數增長動能。華碩目前AI伺服器主要客戶為區域型CSP。

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