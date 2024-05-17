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聯發科攜手美團 打造餐飲收銀機

中央社／ 新竹17日電

聯發科今天宣布，與美團合作，打造新一代S4 Pro系列收銀機；這系列收銀機採用聯發科智慧物聯網晶片Genio 510。

聯發科表示，Genio 510採用台積電6奈米製程生產，搭載6核中央處理器（CPU）與新繪圖處理器（GPU），支持雙螢幕顯示及雙鏡頭。

Genio 510整合聯發科第5代人工智慧（AI）處理器，具有專用視覺處理引擎，適用於臉部識別、物體識別、碰撞警告、駕駛監控、手勢和姿勢檢測等。

聯發科指出，Genio 510可應用於銷售終端設備、智慧電子菜單、點餐顯示器、智慧家庭顯示器，此外，還可應用於工業自動化、汽車充電樁、航海導航、智慧農業、交通運輸、倉儲和物流等領域。

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