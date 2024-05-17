重磅消息！廣達三大高管6月4、5日將與蘇姿丰、黃仁勳會面

代工大廠廣達（2382）17日宣布，隨著「台北國際電腦展」再度接近，公司也選擇在6月4日、6月5日由3大高管領頭，連續2天接力安排多場不可錯過的盛事！廣達透露，團隊將於4日找來超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰，與廣達副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令同框，一同揭露雙方最新的 AI 與資料中心相關進展；5日則由董事長林百里與2高管，會面輝達創辦人黃仁勳，消息一出也引發市場的瘋狂討論。

隨著AI熱潮響破天際，廣達也透過旗下雲達搶進AI應用市場，而廣達透露，首場活動將由廣達副董事長梁次震、楊麒令代表出席，並攜手蘇姿丰大談AI、5G 和雲端解決方案相關的成就及願景。事實上，雲達近年致力於打造客製化的 AI 及 5G 基礎設施，協助客戶面對各種挑戰，而超微（AMD）則適時提供推動 AI 前進的科技，也才造就如今的AI風潮。

廣達指出，雲達今年運用超微的亮點包括：1.採用 AMD EPYC™ 的 QCT QuantaGrid 伺服器、2.配備 AMD Instinct™tm) MI300 系列加速器的 QCT AI 整合解決方案。至於雲達今年運用輝達的亮點則包括：1.採用 NVIDIA Grace Blackwell 超級晶片的 QCT QuantaGrid 伺服器、2.採用 NVIDIA MGX™ 架構的QCT伺服器

此外還有：3.採用 NVIDIA HGX™tm) AI 超級運算平台的 AI 伺服器、4.配備 NVIDIA® NVLink®-C2C 的 NVIDIA 機櫃級系統、5.整合 NVIDIA® TensorRT™ 與 QCT AI 伺服器的 AI 模型、6.與全球生態系夥伴在 NVIDIA Omniverse™ 共創的 AI 應用案例。