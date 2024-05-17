重磅消息！廣達三大高管6月4、5日將與蘇姿丰、黃仁勳會面
代工大廠廣達（2382）17日宣布，隨著「台北國際電腦展」再度接近，公司也選擇在6月4日、6月5日由3大高管領頭，連續2天接力安排多場不可錯過的盛事！廣達透露，團隊將於4日找來超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰，與廣達副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令同框，一同揭露雙方最新的 AI 與資料中心相關進展；5日則由董事長林百里與2高管，會面輝達創辦人黃仁勳，消息一出也引發市場的瘋狂討論。
隨著AI熱潮響破天際，廣達也透過旗下雲達搶進AI應用市場，而廣達透露，首場活動將由廣達副董事長梁次震、楊麒令代表出席，並攜手蘇姿丰大談AI、5G 和雲端解決方案相關的成就及願景。事實上，雲達近年致力於打造客製化的 AI 及 5G 基礎設施，協助客戶面對各種挑戰，而超微（AMD）則適時提供推動 AI 前進的科技，也才造就如今的AI風潮。
廣達指出，雲達今年運用超微的亮點包括：1.採用 AMD EPYC™ 的 QCT QuantaGrid 伺服器、2.配備 AMD Instinct™tm) MI300 系列加速器的 QCT AI 整合解決方案。至於雲達今年運用輝達的亮點則包括：1.採用 NVIDIA Grace Blackwell 超級晶片的 QCT QuantaGrid 伺服器、2.採用 NVIDIA MGX™ 架構的QCT伺服器
此外還有：3.採用 NVIDIA HGX™tm) AI 超級運算平台的 AI 伺服器、4.配備 NVIDIA® NVLink®-C2C 的 NVIDIA 機櫃級系統、5.整合 NVIDIA® TensorRT™ 與 QCT AI 伺服器的 AI 模型、6.與全球生態系夥伴在 NVIDIA Omniverse™ 共創的 AI 應用案例。
據悉，黃仁勳去年來台時，帶起一陣AI旋風，他以招牌的黑皮衣裝扮去逛夜市，並出席台大畢業典禮致詞，還擔任台北國際電腦展的開幕主題演講，吸引大批人潮與會。另外，他當時也公開為聯發科（2454）、廣達旗下雲達，以及美超微（Supermicro）等業者的場子站台，所到之處皆受到鎂光燈關注，而今年他將再度與廣達林百里、梁次震等人同框，吸引外界關注，預期也將再掀起一波龐大的「AI巨浪」。📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
📢 LINE免費貼圖來了！母親節獻愛必備 這Q版爽用180天、2款名牌貨都會動
📢 蘋果發表會懶人包／13吋iPad Air、iPad Pro升M4、Apple Pencil Pro不漲價
📢 M4版iPad Pro、iPad Air 6新舊價格比一比！這款竟便宜1500元
📢 官方認證！任天堂新一代Switch 2確定1年內亮相 粉絲快存錢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言