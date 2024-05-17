迎接Wi-Fi 7元年 穩懋看今年營運兩好一壞

砷化鎵大廠穩懋營運回神，2024年首季每股賺0.96元，創下近7季最佳表現。穩懋管理總處總經理陳舜平展望今年營運「兩好一壞」，其中新的Wi-Fi 7對功率放大器（PA）多出1顆額外需求，動能值得期待。

穩懋今天參加櫃買中心舉辦的業績說明會，陳舜平分析Wi-Fi、手機和光學等3大產品線，今年營運「兩好一壞」。

他稱呼今年是「Wi-Fi 7元年」，穩懋從第1季就感受到Wi-Fi客戶的需求成長強勁，預期這股力道還會延續。

穩懋發言人曾經洲補充說明，蘋果從去年底推出的iPhone 15手機，就開始導入新的Wi-Fi 6E無線網路傳輸規格，與原本Wi-Fi 6最大不同，在於新規格除了2.4GHz和5GHz兩個頻段之外，再增加1個6GHz頻段，這對於穩懋而言，等於每個Wi-Fi裝置都會多出1顆額外的PA需求。而Wi-Fi 6E屬於過度產品，今年開始會慢慢轉到Wi-Fi 7，同樣多1個6GHz頻段，對於穩懋今年PA出貨將帶來幫助。

手機PA方面，曾經洲表示，由於疫情等因素，全球智慧型手機市場從2022到2023年上半年，歷經長達1年半的庫存調整期，穩懋營運受到滿大影響。但從去年下半年開始，庫存回到健康水位，客戶需求逐漸回溫，這股動能一路延續到今年，下半年新機出籠，預料會再帶動一波成長。

光學產品方面，穩懋的3D感測模組，受到主要客戶策略調整，引進多元供應商，導致穩懋供貨比重遭稀釋，第1季穩懋的光學產品營收下滑約3成，這個影響將持續，但穩懋持續耕耘車用光達（LiDAR）、AI應用更多領域，未來可以彌補這塊缺口。