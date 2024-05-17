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「地表最強」AI晶片GB200出貨動態曝光？ 緯創董座林憲銘笑容滿面

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影

電子代工大廠緯創（3231）近年受到晶片大廠輝達（NVIDIA）掀起的AI巨浪不斷激勵，整體營運持續繳出亮麗表現，而緯創目前也已成功卡位輝達（NVIDIA）GB200伺服器供應鏈，外界則持續關注這款號稱「地表最強」AI晶片的出貨動態。對此，緯創董事長林憲銘今（17）日面對媒體詢問旗下出產的GB200實際出貨狀況，雖僅僅以笑而不答，但臉上忍不住浮現的笑意，也已充滿暗示。

晶片大廠輝達（NVIDIA）今年3月正式發布最強晶片GB200，同時也宣布，台鏈代工大廠包括鴻海旗下富士康、英業達、和碩、廣達旗下雲達、緯創旗下緯穎等都將作為其合作夥伴。對此，緯穎不僅是較早卡位輝達供應鏈的業者，更也是首批搭載最強AI晶片GB200 NVL72的公司。而林憲銘也透過致股東報告書向大家預告「AI 伺服器業績大有斬獲」，吸引市場供應鏈滿滿關注。

林憲銘在致股東報告書中提及，今年緯創將繼續加大力道投資AI、高效運算（HPC）相關領域，並不斷擴大AI伺服器、工業電腦及售後服務等高毛利業務營收，而他認為，今年旗下AI伺服器業績將大有斬獲，至於車用電子方面，目前雖然只處於起步階段，但他也相信，很快就會看到有巨大的成長。

緯創17日早盤以112元平盤開出後，獲買盤進駐、股價震盪走高，盤中股價一度拉升至113.5元、上漲1.5元、漲幅達1.33%，不過終場時股價回落、仍以112元平盤作收，單日成交量達3.68萬張。對此，最新的外資報告則認為，緯創往後仍可望持續受惠暴增的AI需求，且特別在AI伺服器市場，全面轉換到GB200的架構後，整體價值將再成長30％。

緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影

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AI 伺服器 緯創

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